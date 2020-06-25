Врач рассказал о преимуществах и рисках ежедневного употребления чая

Чай богат антиоксидантами (катехинами), которые предотвращают хронические заболевания и помогают восстанавливать клетки в организме. Чтобы получить максимальную пользу, необходимо выпивать 3-5 чашек в день.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными преимуществами и рисками его употребления, озвученными доктором медицины Энтони Коури и опубликованными на thehealthy.com.

Уменьшение нагрузки на сердце

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, противовоспалительные свойства чая могут помочь укрепить стенки кровеносных сосудов и снизить нагрузку на сердце. Катехины уменьшают воспаление и тем самым препятствуют образованию бляшек в жизненно важных артериях.

Снижение риска возникновения некоторых видов рака

Антиоксиданты и соединения, содержащиеся в чае, связаны с более низким риском некоторых видов рака (кожи, простаты, легких и молочной железы). Чаепитие – это один из простых способов его предотвратить.

Уменьшение риска диабета

Ежедневное употребление черного чая снижает риск развития диабета 2 типа. Согласно исследованию, опубликованному в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинического питания, черный чай может уменьшить уровень сахара в крови после употребления в пищу продуктов, содержащих сахарозу.

Снижение риска заболевания болезнью Альцгеймера

Зеленый чай помогает развить устойчивость к стрессу и болезни Альцгеймера. Полифенолы, которые в нем содержатся, защищают клетки от повреждений.

Улучшение сна

Тем, кто ночью часто ворочается, необходимо выпивать чашку травяного чая (без кофеина) перед сном. Согласно исследованию в Integrative Medicine Research, это может помочь улучшить сон и качество жизни людей с бессонницей.

Чай способен улучшать внимание и бдительность

Улучшение внимания

Кофеин в чае улучшает внимание и бдительность. Теанин – это аминокислота, которая практически уникальна. Она может улучшать внимание, расслабляя мозг, и стимулировать его, когда пришло время сосредоточиться. Если возникают трудности с фокусировкой или концентрацией, стоит попробовать заварить чашку теплого чая перед тем, как работать.

Ускорение метаболизма

Кофеин помогает улучшить остроту ума, а также ускорить метаболизм и сжигание жира (до 100 калорий в день). Главное – не переусердствовать с его количеством. Одна чашка зеленого чая содержит около 40 мг кофеина. Рекомендуется ограничить потребление кофеина не более 300-400 мг в день.

Ухудшение способности усваивать железо

Катехины влияют на способность организма усваивать железо. Это означает, что даже если употреблять достаточное количество продуктов с его высоким содержанием, не удастся получить необходимую пользу.

Хотя многие здоровые люди не страдают от этого, те, у кого дефицит железа или анемия, должны воздерживаться от большого количества зеленого чая. Это касается детей, беременных женщин и всех, у кого в анамнезе были заболевания почек.

Увеличение риска кровотечений

Употребление большого количества чая каждый день может подвергнуть риску кровотечения из-за незначительного пореза или удара. Также это делает людей более склонными к появлению синяков. Врачи требуют, чтобы все пациенты прекращали пить чай за 2-3 недели до операции.

Лекарство может не сработать

Хотя польза от чая кажется безграничной, необходима консультация со своим врачом, прежде чем увеличивать его ежедневное потребление. Катехины могут влиять на некоторые лекарства для сердца и нормализации кровяного давления, поэтому важно обсудить все со специалистом.

Какой чай выбрать?

При выборе чая важно убедиться, что он несладкий. Даже если некоторые ароматизированные виды не содержат калорий, в них могут присутствовать искусственные подсластители и консерванты.

Чем больше обрабатывается чайный лист, тем менее эффективными становятся катехины. Учитывая это, зеленый чай является наиболее полезным для здоровья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о пользе для здоровья свекольного сока. Он является отличным источником витаминов А и С, фолиевой кислоты, флавоноидов, железа, кальция и фосфора.