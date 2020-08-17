Зазвичай до культової національної страви додають чорнослив, однак сушені груші, особливо, злегка підкопчені – не менш чудовий варіант. Для цього добре годяться маленькі, не надто соковиті плоди. Їх розрізають навпіл або ж на чотири частини та виймають частину з насінням – так груші швидше приготуються. На дно коптильні кладуть незначну кількість щепи з фруктових дерев, підготовані шматочки груш викладають на гратки і ставлять конструкцію на вогонь. Надто довго тримати плоди не варто, для того, щоб вони набули аромату, достатньо кількох десятків хвилин від того моменту, як піде димок. Підпечені та підкопчені груші можна буде потім досушити у духовці або у сушарці. Потрапивши до борщу, груші зіграють разом з буряком, додаючи солодкості, та подарують страві надзвичайний апетитний аромат.

Ще порада: не забудьте припасти чабрецю – саме зараз. Запах копченостей – вудженого м’яса та сала – найбільш характерний для гуцульського борщу. Ще один із традиційних його інгредієнтів – щедра порція чабрецю, поділилася кулінарними тонкощами жителька села Криворівня, наглядач музею "Гуцульська гражда" Марія Сліпачук. Вона переконана, що крім всього іншого, секрет міцного здоров’я жителів гір – у любові до цієї пряної травки. Тож будете у Карпатах – не забудьте придбати пакуночок сушених прянощів, чи зістригти букетик квітучого чабрецю, як натрапите на пахучі зарості. Якщо ж дикого чабрецю (чи заздалегідь вирощеного) немає, цілком можна буде скористатися й пакетиком з сушеними прянощами.

Порада третя: сховайте достиглу аличу у морозилку.

Кажуть, у деяких їдальнях прийнято було підкислювати борщ оцтом – і це відверта кулінарна єресь. Любителям виразно кислуватого смаку краще підготувати буряковий квас, або ж, як можливий варіант, підкислити ставу фруктами чи ягодами. На початку літа для цього збирають червону порічку, на початку осені – обліпиху. Зараз же якраз достигла алича. Пюре з цих доволі кислих слив можна заморозити у невеликих пакетиках. Якщо додати його до напівобсмаженого буряку, червоний коренеплід, завдяки кислоті, краще збереже свій яскравий колір.