Завтрак за 1 минуту: чиа-пудинг от Натальи Могилевской

Маша Сердюк FoodOboz 06:06, 8.02.2021 Обновлено: 15:17, 8.02.2021

Певица Наталья Могилевская поделилась рецептом простого завтрака. Рецепт чиа-пудинга она выложила на своей страничке в Instagram.

"Делюсь своим любимым рецептом: семена чиа, овсяное молоко, сироп агавы и ягоды", – написала Могилевская.

Редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить это блюдо. Предупреждаем сразу: чиа-пудинг можно готовить не только на овсяном молоке. Вы можете использовать как коровье, так и кокосовое, миндальное, рисовое или любое другое растительное молоко. Также для приготовления подойдет йогурт или кефир. Кроме того, вы можете "играть" с добавками, добавляя орехи, кокосовую стружку, корицу, какао-порошок или другие специи и пряности. Таким образом каждый день у вас будет новый завтрак.

Наталья Могилевская начинает день с чиа-пудинга.
Instagram Натальи Могилевской

Понадобится:

  • молоко – 300 мл

  • семена чиа – 3 ст. л.

  • сироп агавы, мед или варенье – по вкусу

  • любимые фрукты или ягоды

Как готовить:

  1. Молоко налить в поллитровую банку. Всыпать семена чиа, хорошо перемешать. Оставить при комнатной температуре минут на 30, чтобы семена слегка набухли: для того, чтобы десерт застыл равномерно и не расслаивался, его нельзя сразу убирать в холодильник.

  2. Через полчаса еще раз перемешать: так семена чиа равномерно распределятся в молоке, а пудинг так же равномерно загустеет.

  3. Закрыть плотной крышкой и убрать на ночь в холодильник. За это время смесь должна хорошо загустеть и стать желеобразной.

  4. Утром достать, разложить по стаканам, добавить сироп агавы, варенье или мед, украсить любимыми фруктами и ягодами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пользе растительного молока, а также делился рецептами овсяного, миндального, рисового, кокосового и соевого молока.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Войну на Донбассе можно окончить моментально, а вот с Крымом будут проблемы

У Путина ответили на отказ Зеленского от российской вакцины

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за снега и метелей

Как ликвидировали террориста "Гиви" четыре года назад. Архивные фото и видео

Украинцам показали авто "Укрпочты" на "лысой" резине: руководитель оправдался. Фото