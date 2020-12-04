Звездный шеф выиграл $1 млн: деньги отдаст на благотворительность

Американский ресторатор, писатель и телеведущий Девид Чанг выиграл миллион долларов в шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Выигранные деньги он передаст в фонд помощи работникам ресторанов, пострадавших от пандемии коронавируса, передает CNN.

Девид Чанг – основатель крупной ресторанной группы Momofuku. Широкой публике он стал известен после выхода на Netflix шоу Ugly Delicious, в котором он выступил ведущим и продюсером. В 2019 году на Netflix вышло еще одно его гастрономическое шоу Breakfast, Lunch and Dinner.

Последним вопросом, который принес Чангу миллион долларов, было назвать имя первого президента США, при котором провели электричество в Белом доме. Для ответа на этот вопрос, Девид Чанг воспользовался подсказкой "Звонок другу".

В конце передачи ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Джимми Киммел назвал Девида Чанга "мужчиной со стальными яйцами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в индийской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" победителем стала 27-летняя Сонали Мукерджи, пострадавшая в подростковом возрасте от атаки серной кислотой: в результате нападения она получила 70% ожогов тела и потеряла слух и зрение.