10 продуктів, які допоможуть впоратися з сезонною алергією

Ананас, капуста, червона цибуля, куркума можуть полегшити протікання сезонної алергії, якщо їх включити в свій щоденний раціон.

Сінна лихоманка (так ще називають сезонну алергію), виникає тільки в певні періоди року - зазвичай навесні або влітку. Вона розвиваються, коли імунна система надмірно реагує на алергени, такі як пилок трави або бур'янів, що може привести до проблем з диханням, чхання та свербіння. Крім антиалергенних ліків, полегшити симптоми, зменшити запалення та зміцнити імунну систему допоможе вживання певних продуктів

Багато з цих продуктів, швидше за все, вже присутні на вашій кухні. OBOZREVATEL за допомогою сайту bbcgoodfood.com пропонує веселий та смачний спосіб позбутися від сезонного дискомфорту.

Ананас

Ананас містить фермент під назвою бромелайн, який може заспокоїти роздратування та запалення, що сприяє свербінню очей та нежиті. Ананас чудовий як самостійна закуска або в смаженому вигляді, надаючи додатковий бонус ніжності м'яса в страві з імбиру та яловичини.

Крім цього, можна спробувати зробити на сніданок ананасово-капустяний смузі.

Яловичина з імбиром і смаженими ананасами bbcgoodfood.com

Капуста

Цей глибоко пігментований зелений листовий овоч багатий каротиноїдами; пігменти, які борються із запаленням і перешкоджають виділенню гістаміну - причини симптомів алергії, таких як свербіж в очах і нежить. Вживання капусти, наприклад, з оливковою олією або авокадо, збільшує засвоєння цих каротиноїдів.

Спробуйте зробити салат з картоплі, капусти та фети для здорового обіду.

Салат з картоплі, капусти та фети bbcgoodfood.com

Червона цибуля

Червона цибуля забезпечує високу концентрацію флавоноїду кверцетину - потужного природного антигистаминного засобу. Відповідаючи за глибокий червоний колір цибулі, він допомагає заспокоїти клітини, які реагують на алергени в повітрі, такі як пилок і пилові кліщі. Кверцетин також можна знайти в яблуках, ягодах і брокколі.

Червона цибуля забезпечує ароматну основу або приправу для більшості пікантних страв, таких як солодка картопля з сиром фета та капустою.

Солодкий картопля з фетою і капустою bbcgoodfood.com

Лосось

Жири омега-3, що містяться в жирній рибі, наприклад, лосося, можуть допомогти зменшити запалення в організмі, послаблюючи загальні симптоми алергії, такі як опухлі очі та свербіж в горлі. Іншими джерелами жирів омега-3 є скумбрія, сардини, волоські горіхи, насіння конопель і водорості. Дослідження показують, що рівень гістаміну в продукті може зрости після того, як риба була спіймана та полежала на прилавку. Тому важливо купити найсвіжішу рибу з можливих і відразу використовувати або заморозити.

Чому б не запекти на вечерю лосось з травами?

Пиріг з лосося з травами bbcgoodfood.com

Кефір

Коли ви думаєте про алергію, підтримка імунної системи вашого тіла є ключем до мінімізації симптомів. Кефір - це багатий пробіотиками напій, який зберігає сильну імунну систему. Цим самим підтримується баланс корисних бактерій, які живуть у вашому кишечнику.

Кефір додають в коктейль, але чому б не спробувати зробити вершкову заправку для кефіру?

Коктейль з кефіром і вершковою заправкою bbcgoodfood.com

Місцевий мед

Місцевий необроблений мед в своєму складі містить невелику кількість пилку з прилеглих околиць. Існує повір'я, що вживання невеликої кількості місцевої пилку в міжсезоння може допомогти імунній системі краще справлятися з сезонними проблемами. Хоча наукових підтверджень цьому мало, але є безліч неофіційних даних, що свідчать про ефективність. Якщо ви любитель меду, вам не завадить перейти на місцевий та подивитися, як ви будете почуватися.

Щоб насолодитися відмінним сніданком у вихідні дні, спробуйте домашні млинці з сиром, ягодами та медом.

Запечені тости і млинці з медом і ягодами bbcgoodfood.com

Часник

Будучи багатим антиоксидантами пребіотиком, часник неймовірно поживний. Він не тільки заспокоює запалення, але й перешкоджає вивільненню гістаміну, що може зменшити важкість перебігу алергії.

Спробуйте поекспериментувати зі стравами з часнику.

запечена часник bbcgoodfood.com

Імбир

Протягом тисячоліть імбир використовується в якості природного протизапального засобу. А ще він є продуктом, який перешкоджає виділенню гістаміну з певних клітин. Просте додавання шматочків свіжого імбиру в чай або воду - це гарний спосіб регулярно насолоджуватися цією спецією. Як часник іта цибуля імбір може стати основою для багатьох пікантних страв.

Спробуйте легкий овочевий салат з імбирною соєвюї заправкою.

Напій з лимоном та імбирем bbcgoodfood.com

Куркума

Ця золота пряність добре відома своїм яскравим кольором і пікантним смаком, а потужні протизапальні та антиоксидантні властивості роблять її прекрасним доповненням до будь-якої дієти. Дослідження показало, що куркумін - активний інгредієнт куркуми - інгібує активацію клітин, які виділяють гістамін в організмі. Крім того, пілотне дослідження показало, що у пацієнтів з полінозом (алергія на пилок) спостерігається зменшення симптомів вже після двох місяців прийому куркуми.

Каррі та супи - гарний спосіб насолодитися цією спецією. Якщо ви любитель латте, спробуйте перейти на латте з куркумою.

Суп каррі з куркумою bbcgoodfood.com

Ягоди

Ягоди (особливо темні сорти) не тільки багаті на антиоксиданти, але й містять велику кількість вітаміну С, який сприяє синтезу DAO - ферменту, що допомагає утримувати гістамін в нашому організмі на прийнятному рівні (тобто нижче рівня, який може викликати сльозивість очей та свербіж в горлі). Багато сортів, таких як чорниця, журавлина та малина, також містять природний антигістамінний кверцетин, який допомагає уникнути нежиті, очей, що сльозяться та кропив'янки.

Спробуйте мюслі з фініками та ягодами, щоб добре почати свій вихідний.

Мюслі з ягодами та фініками bbcgoodfood.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. Споживання таких продуктів, як риба, фрукти і волоські горіхи, може запобігти їх виникненню.