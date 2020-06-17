Названы 5 продуктов, которые снижают риск сердечных приступов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Потребление таких продуктов, как рыба, фрукты и грецкие орехи, может предотвратить их возникновение.

В частности, сердечным приступам способствует неправильное питание, недостаток физических упражнений и чрезмерный стресс, сообщает saludycardiologia.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 5 продуктами, которые снижают риск болезней сердца.

Продукты, которые помогают предотвратить сердечные заболевания

Фрукты: ежедневная порция защищает сердце и снижает риск сердечного приступа до 34%.

Чеснок: он действует как антитромботическое средство, предотвращая образование тромбов и снижая уровень холестерина до 14%.

Грецкие орехи: употребление их 2 раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 60%.

Рыба: содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут предотвратить сердечный приступ, поскольку увеличивают время свертывания крови.

Оливковое масло первого отжима: снижает уровень "плохого" холестерина и увеличивает вазодилатацию артерий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нужно есть зеленые листовые овощи. Они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также уменьшают риск развития рака.

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