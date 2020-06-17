Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Названы 5 продуктов, которые снижают риск сердечных приступов

2.5т
Читать материал на украинском

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Потребление таких продуктов, как рыба, фрукты и грецкие орехи, может предотвратить их возникновение.

В частности, сердечным приступам способствует неправильное питание, недостаток физических упражнений и чрезмерный стресс, сообщает saludycardiologia.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 5 продуктами, которые снижают риск болезней сердца.

Продукты, которые помогают предотвратить сердечные заболевания

Продукты, которые помогают предотвратить сердечные заболевания

Фрукты: ежедневная порция защищает сердце и снижает риск сердечного приступа до 34%.

Чеснок: он действует как антитромботическое средство, предотвращая образование тромбов и снижая уровень холестерина до 14%.

Грецкие орехи: употребление их 2 раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 60%.

Рыба: содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут предотвратить сердечный приступ, поскольку увеличивают время свертывания крови.

Оливковое масло первого отжима: снижает уровень "плохого" холестерина и увеличивает вазодилатацию артерий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нужно есть зеленые листовые овощи. Они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также уменьшают риск развития рака.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz