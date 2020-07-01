4 дієти, рекомендовані наукою: в чому їхні відмінності та переваги

Олена Козлова FoodOboz 14:00, 1.07.2020

Існує велике разноманіття дієт, але далеко не всі з них приносять користь для здоров'я. Середземноморська, атлантична, FODMAP і DASH – це ті види, які рекомендуються наукою.

Однак важливо розуміти, що гарна дієта – не тільки та, яка сприяє схудненню. Якщо говорити про загальне самопочуття, необхідно знати, що вона повинна бути повноцінною з точки зору харчування, повідомляє mejorconsalud.com.

Середземноморська дієта

Вона володіє найбільшою кількістю наукових доказів своєї користі, оскільки відіграє важливу профілактичну роль і є засобом лікування різних патологій. Серед її головних характеристик можна відзначити:

  • Пріоритетне споживання рослинних продуктів, таких як фрукти, овочі, бобові, цільні зерна і горіхи;

  • Щоденне вживання молочних продуктів, особливо йогурту і сирів;

  • Використання оливкової олії в якості основного жиру;

  • Рясне споживання води і натуральних напоїв;

  • Помірне споживання необробленого червоного м'яса, риби та яєць;

  • Обмеження або виключення всіх промислових товарів.

Ця дієта помітно покращує здоров'я. Зокрема, ефективна проти проблем, пов'язаних з хронічним запаленням, а саме: метаболічного синдрому, цукрового діабету, раку, серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

Дієта DASH

Вона ґрунтується на дієтичному підході до того, щоб зупинити гіпертонію. Складається з рекомендацій, зазначених Американською кардіологічною асоціацією (AHA), які спрямовані на зниження артеріального тиску і запобігання серцево-судинним захворюванням.

В цілому в дієті виділяється наступне:

  • Велика кількість фруктів, овочів, бобових і знежиреного молока;

  • Низьке споживання натрію і червоного м'яса;

  • Мінімальна кількість або відсутність в раціоні оброблених продуктів (з цукром, сіллю та рафінованим борошном).

У деяких дослідженнях було висловлено припущення, що ця дієта також має інші корисні ефекти, такі як метаболізм кісткової тканини і гомеостаз сечі.

Атлантична дієта

Ця дієта типова для країн, оточених атлантичним узбережжям. Як і її середземноморська "сестра", вона сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, але заснована на наступних принципах:

  • Риба і молюски – головні компоненти дієти;

  • Обов'язкове споживання овочів у великій кількості;

  • Зернові, бобові та картопля – джерела вуглеводів;

  • Помірне споживання червоного м'яса;

  • Використання оливкової олії в якості основного кулінарного жиру.

Дієта FODMAP

Ця дієта будується на виключенні з раціону ферментуючих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліол. Часто її використовують як доповнення до лікування шлунково-кишкових патологій, таких як синдром запалення кишківника.

Продукти, яких слід уникати, принаймні, поки самопочуття не поліпшиться:

  • Бобові (нут, сочевиця та соя);

  • Зернові (пшениця, жито, ячмінь, амарант і його похідні);

  • Всі молочні продукти;

  • Деякі підсолоджувачі, мед і кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози;

  • Соєвий напій, соки, ром і біле вино;

  • Часник і цибуля;

  • Консервовані фрукти, сливи, груші, кавуни та інші.

Серед того, що можна вживати, виділяється:

  • Кукурудзяний крохмаль, овес, рис, кукурудза, просо, сорго і кіноа;

  • Цукор і підсолоджувачі, які не закінчуються на "ол";

  • Тофу;

  • Помідор, морква, кабачки, мангольд;

  • Диня, апельсин, грейпфрут і інші фрукти;

  • Безлактозне молоко або козячий сир;

  • Оливкова олія.

Хоча всі згадані дієти забезпечують переваги, гарантовані наукою, важливо пам'ятати, що раціон завжди повинен бути збалансованим за поживними речовинами. Це допоможе уникнути проблем, пов'язаних з їхньою нестачею або надмірною кількістю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які слід виключити з раціону. До них відносяться ковбасні вироби, готові заморожені напівфабрикати, соуси, безалкогольні напої, а також страви, обсмажені в олії.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

В Україні по-новому будуть карати за п'яне водіння: всі деталі

Зеленський: реформи – це коли в кишені є гроші

У МОЗ заявили, що можуть закрити курорти в Україні

Клялися воювати до перемоги й віддали життя: історії захисників України, які загинули в червні на Донбасі

"Слуги народу" обговорювали "алкопаті" на засіданні Ради: в мережу потрапило листування