4 дієти, рекомендовані наукою: в чому їхні відмінності та переваги

Існує велике разноманіття дієт, але далеко не всі з них приносять користь для здоров'я. Середземноморська, атлантична, FODMAP і DASH – це ті види, які рекомендуються наукою.

Однак важливо розуміти, що гарна дієта – не тільки та, яка сприяє схудненню. Якщо говорити про загальне самопочуття, необхідно знати, що вона повинна бути повноцінною з точки зору харчування, повідомляє mejorconsalud.com.

Середземноморська дієта

Вона володіє найбільшою кількістю наукових доказів своєї користі, оскільки відіграє важливу профілактичну роль і є засобом лікування різних патологій. Серед її головних характеристик можна відзначити:

Пріоритетне споживання рослинних продуктів, таких як фрукти, овочі, бобові, цільні зерна і горіхи;

Щоденне вживання молочних продуктів, особливо йогурту і сирів;

Використання оливкової олії в якості основного жиру;

Рясне споживання води і натуральних напоїв;

Помірне споживання необробленого червоного м'яса, риби та яєць;

Обмеження або виключення всіх промислових товарів.

Ця дієта помітно покращує здоров'я. Зокрема, ефективна проти проблем, пов'язаних з хронічним запаленням, а саме: метаболічного синдрому, цукрового діабету, раку, серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

Дієта DASH

Вона ґрунтується на дієтичному підході до того, щоб зупинити гіпертонію. Складається з рекомендацій, зазначених Американською кардіологічною асоціацією (AHA), які спрямовані на зниження артеріального тиску і запобігання серцево-судинним захворюванням.

В цілому в дієті виділяється наступне:

Велика кількість фруктів, овочів, бобових і знежиреного молока;

Низьке споживання натрію і червоного м'яса;

Мінімальна кількість або відсутність в раціоні оброблених продуктів (з цукром, сіллю та рафінованим борошном).

У деяких дослідженнях було висловлено припущення, що ця дієта також має інші корисні ефекти, такі як метаболізм кісткової тканини і гомеостаз сечі.

Атлантична дієта

Ця дієта типова для країн, оточених атлантичним узбережжям. Як і її середземноморська "сестра", вона сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, але заснована на наступних принципах:

Риба і молюски – головні компоненти дієти;

Обов'язкове споживання овочів у великій кількості;

Зернові, бобові та картопля – джерела вуглеводів;

Помірне споживання червоного м'яса;

Використання оливкової олії в якості основного кулінарного жиру.

Дієта FODMAP

Ця дієта будується на виключенні з раціону ферментуючих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліол. Часто її використовують як доповнення до лікування шлунково-кишкових патологій, таких як синдром запалення кишківника.

Продукти, яких слід уникати, принаймні, поки самопочуття не поліпшиться:

Бобові (нут, сочевиця та соя);

Зернові (пшениця, жито, ячмінь, амарант і його похідні);

Всі молочні продукти;

Деякі підсолоджувачі, мед і кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози;

Соєвий напій, соки, ром і біле вино;

Часник і цибуля;

Консервовані фрукти, сливи, груші, кавуни та інші.

Серед того, що можна вживати, виділяється:

Кукурудзяний крохмаль, овес, рис, кукурудза, просо, сорго і кіноа;

Цукор і підсолоджувачі, які не закінчуються на "ол";

Тофу;

Помідор, морква, кабачки, мангольд;

Диня, апельсин, грейпфрут і інші фрукти;

Безлактозне молоко або козячий сир;

Оливкова олія.

Хоча всі згадані дієти забезпечують переваги, гарантовані наукою, важливо пам'ятати, що раціон завжди повинен бути збалансованим за поживними речовинами. Це допоможе уникнути проблем, пов'язаних з їхньою нестачею або надмірною кількістю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про продукти, які слід виключити з раціону. До них відносяться ковбасні вироби, готові заморожені напівфабрикати, соуси, безалкогольні напої, а також страви, обсмажені в олії.