Названо 5 продуктів, які слід виключити з раціону

Продукти, які містять оброблені жири, цукор, сіль і добавки, слід виключити зі свого раціону. До них відносяться ковбасні вироби, готові заморожені напівфабрикати, соуси, безалкогольні напої, а також страви, обсмажені в олії.

Всі вони є шкідливими для організму, оскільки пов'язані з появою таких захворювань, як діабет, ожиріння, гіпертонія і рак, повідомляє tuasaude.com.

Однак перераховані продукти можна замінити на більш здорові альтернативи. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з інформацією про те, як це правильно зробити.

Оброблені м'ясні та ковбасні вироби

Перероблене м'ясо та делікатеси (ковбаса, шинка, грудка індички) багаті на шкідливі жири, сіль, консерванти і підсилювачі смаку, які, як доведено, збільшують тиск і ризик виникнення раку кишківника.

Здорова альтернатива

В якості альтернативи, ковбаси слід замінювати свіжим або замороженим м'ясом всіх видів, таким як яловичина, свинина, курка, баранина і риба. Крім того, можна вживати яйця і сири, щоб збільшити кількість білка.

Готові заморожені продукти

Готові заморожені продукти (лазанья, піца, смажена локшина) зазвичай містять багато солі та шкідливих жирів, які допомагають довше зберігати їжу та додають смаку. Але вони викликають затримку рідини і підвищують кров'яний тиск.

Здорова альтернатива

Найкраща альтернатива – приготувати їжу вдома і заморозити для використання протягом тижня. Для цього відмінно підійде курка, яловичий фарш і такі продукти, як хліб, фрукти, овочі та бобові.

Страви, приготовані у фритюрі, містять багато калорій

Їжа, обсмажена в олії

Страви, приготовані таким способом, в кінцевому підсумку містять багато зайвих калорій, які особливо не потрібні тим, хто хоче схуднути. Крім того, надмірне споживання очищених рослинних олій (соєвої, ріпакової та кукурудзяної) може завдати шкоди здоров'ю.

Здорова альтернатива

Слід готувати страви на грилі, використовувати духовку або електричні фритюрниці, які зовсім не потребують олії для приготування їжі. Таким чином, вдасться значно знизити їх споживання.

Нарізані кубиками приправи та соуси

Соуси, приправи з м'яса, курки або нарізані кубики овочів – всі вони містять багато натрію, який викликає підвищення кров'яного тиску. Крім того, в багатьох із них присутні підсилювачі смаку та консерванти, які подразнюють кишечник і викликають залежність від смаку.

Здорова альтернатива

Приготування продуктів із сіллю та натуральними травами – найкраща альтернатива. З іншого боку, також можна використовувати бульйон з вареної курки або м'яса, який можна заморозити у формі кубиків льоду.

Безалкогольні напої

Безалкогольні напої містять багато цукру, добавок, консервантів і підсилювачів смаку, які збільшують ризик виникнення проблем з кишківником, підвищення рівня цукру в крові, ожиріння і діабету.

Здорова альтернатива

В якості альтернативи варто використовувати газовану воду, лід і лимон. Натуральні соки без цукру також є гарним варіантом, однак свіжі фрукти будуть найкращим рішенням.

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