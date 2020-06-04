Чотири невідомі факти про користь гарячого шоколаду

Гарячий шоколад не тільки зігріває, але є чудовим засобом для підтримки імунної системи людини.

Більшості людей практично нічого не відомо про корисні властивості цього напою. OBOZREVATEL разом із турецьким виданням Sözcü розповість про маловідомі факти про гарячий шоколад.

Антидепресантна дія

Гарячий шоколад допомагає впоратися з депресією, оскільки містить серотонін, під час вживання якого людина почувається більш комфортно. Крім того, цей напій також бере на себе функцію натурального знеболювального засобу.

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Може лікувати рак

Він володіє протираковими властивостями. До складу гарячого шоколаду входять флавоноїди, а точніше флаваноли, що оберігають клітинні оболонки від окислення, і ці речовини використовуються для лікування раку. Флаваноли мають антиоксидантні властивості. Крім того, ці антиоксиданти знімають стрес і нейтралізують вільні радикали кисню, які можуть викликати запалення або рак в організмі.

Допомагає скинути вагу

Замість того, щоб з'їсти плитку шоколаду, ви можете випити склянку гарячого шоколаду і водночас схуднути. Вживання цього напою без додавання цукру може бути частиною низькокалорійного режиму харчування. За умов дотримання дієти ви також можете додати какао у ваш раціон.

Запобігає руйнуванню зубів

Гарячий шоколад захищає від розвитку карієсу. Однак для цього його потрібно пити без цукру. Оболонка какао-бобів ефективно запобігає карієсу. Теобромін, що міститься в какао, зміцнює зубну емаль і надає зубам блиск, а крім того, він володіє антибактеріальними властивостями.

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Доглядає за шкірою

Флавоноїди, які містяться в гарячому шоколаді, також виконують функцію захисту від шкідливої дії ультрафіолету. У зв'язку з цим гарячий шоколад захищає шкіру від негативного впливу сонячних променів і зводить до мінімуму ймовірність обгорання. Водночас цей напій виконує функцію природного зволожувача шкіри й запобігає появі зморщок.

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