Смородина - ягода для гипертоников

Смородина - одна из любимых ягод взрослых и детей. Она улучшает общий тонус организма и укрепляет иммунитет.

В состав ягоды входит большое количество полезных веществ: железо, натрий, кальций, магний, калий, а также витамины групп А, В и С.

Черная смородина Getty

Людям, страдающим гипертонией, смородина просто необходима. Она понижает артериальное давление и хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. А вот тем, у кого давление ниже нормы, напротив, стоит отказаться от употребления смородины, рекомендует smak.ua.

Рекомендуется ее употреблять при заболевании гриппом и простудой, а также при высокой температуре.

Ягоду можно использовать и как антивирусное средство, что особенно важно во время пандемии.

Из нее можно сделать сок или перетереть с сахаром.

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В состав смородины входит кверцетин - очень сильный антиоксидант, борющийся с бактериями, которые могут послужить причиной возникновения кариеса, молочницы и стоматита.

Смородина также является сильным мочегонным средствмо, поэтому ее обязательно нужно употреблять людям, страдающим отечностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, кинза положительно влияет на процессы пищеварения, иммунитет, работу желчного пузыря, печени и щитовидной железы.

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