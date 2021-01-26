З чилі, бананом, кокосом: незвичайні рецепти какао
Якщо вірити легендам, какао було відкрито в шістнадцятому столітті завдяки іспанським колонізаторам. Саме вони завезли какао-порошок у Європу, де до сімнадцятого сторіччя наявність какао вдома було символом достатку господарів.
Насправді напій почали готувати ще стародавні ацтеки більше трьох тисяч років тому. Тоді його пили лише чоловіки та шамани: вони розтирали какао-боби в порошок, після чого додавали холодну воду, ваніль, гострий перець та інші спеції. Надихнувшись їхніми експериментами, редакція FoodOboz ділиться з вами небанальними рецептами какао: з перцем чилі, банановим пюре, кокосовим молоком, горіхами і цитрусами.
Якщо ж ви полюбляєте стару добру класику, то рецепти класичного какао можна подивитися тут.
Какао з чилі
молоко – 300 мл
какао-порошок – 10 г
екстрачорний шоколад – 25 г
мелений перець чилі – на смак
ванільний цукор – на смак
Молоко довести до кипіння, але не кип'ятити. Щойно з'являться перші бульбашки, зменшити вогонь до мінімуму.
Какао з'єднати з чилі, добре перемішати і поступово ввести отриману суміш в гаряче молоко, постійно помішуючи.
Додати шоколад у молоко (попередньо розламати його на шматочки) і мішати, поки шоколад повністю не розчиниться
Додати ванільний цукор, перемішати, знову довести до кипіння й одразу зняти з вогню.
Бананове какао
стиглий банан – 2 шт.
какао-порошок – 3 ст. л.
молоко – 500 мл
цукор – 2 ст. л.
Банани почистити, розім'яти виделкою в пюре або подрібнити блендером.
Молоко налити в каструлю, нагріти, додати какао, постійно помішуючи вінчиком.
Додати бананове пюре і цукор, добре перемішати до однорідності.
Довести до кипіння, але не кип'ятити. Щойно з'являться перші бульбашки, зняти з вогню і розлити по чашках.
Кокосове какао
какао-порошок – 2 ст. л.
кокосове молоко – 150 мл
вода – 100 мл
цукор – за смаком
Молоко змішати з водою в каструлі та довести до кипіння.
Щойно з'являться перші бульбашки, зменшити вогонь до мінімуму, додати какао і цукор, добре перемішати.
Проварити на слабкому вогні, постійно помішуючи, пару хвилин.
Про те, як приготувати кокосове молоко вдома, можна подивитися тут.
Горіхове какао
молоко – 250 мл
нежирні вершки – 30 мл
какао-порошок – 2 ст. л.
смажені горіхи – жменя
мускатний горіх – дрібка
цукор або сироп – на смак
Горіхи подрібнити в крихту. Змішати з какао і мускатним горіхом.
Молоко нагріти, щойно почне закипати, зменшити вогонь до мінімуму, додати какао з горіхами, постійно помішуючи.
Додати цукор або сироп і проварити на повільному вогні 3 хвилини, постійно помішуючи.
Цитрусове какао
молоко – 1,5 склянки
какао-порошок – 2 ст. л.
цукор – 2 ст. л. (або на смак)
мелена кориця – 1/2 ч.л.
мускатний горіх – дрібка
цедра апельсина – 1 ст. л.
Молоко довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму і додати всі інші інгредієнти.
Варити, постійно помішуючи, на середньому вогні близько трьох хвилин.
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