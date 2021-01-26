З чилі, бананом, кокосом: незвичайні рецепти какао

Маша Сердюк FoodOboz 13:47, 26.01.2021

Якщо вірити легендам, какао було відкрито в шістнадцятому столітті завдяки іспанським колонізаторам. Саме вони завезли какао-порошок у Європу, де до сімнадцятого сторіччя наявність какао вдома було символом достатку господарів.

Насправді напій почали готувати ще стародавні ацтеки більше трьох тисяч років тому. Тоді його пили лише чоловіки та шамани: вони розтирали какао-боби в порошок, після чого додавали холодну воду, ваніль, гострий перець та інші спеції. Надихнувшись їхніми експериментами, редакція FoodOboz ділиться з вами небанальними рецептами какао: з перцем чилі, банановим пюре, кокосовим молоком, горіхами і цитрусами.

Якщо ж ви полюбляєте стару добру класику, то рецепти класичного какао можна подивитися тут.

Какао з чилі бадьорить і зігріває.
fromscratchfast.com

Какао з чилі

  • молоко – 300 мл

  • какао-порошок – 10 г

  • екстрачорний шоколад – 25 г

  • мелений перець чилі – на смак

  • ванільний цукор – на смак

  1. Молоко довести до кипіння, але не кип'ятити. Щойно з'являться перші бульбашки, зменшити вогонь до мінімуму.

  2. Какао з'єднати з чилі, добре перемішати і поступово ввести отриману суміш в гаряче молоко, постійно помішуючи.

  3. Додати шоколад у молоко (попередньо розламати його на шматочки) і мішати, поки шоколад повністю не розчиниться

  4. Додати ванільний цукор, перемішати, знову довести до кипіння й одразу зняти з вогню.

Для какао підійдуть переспілі банани.
thedomesticdietitian.com

Бананове какао

  • стиглий банан – 2 шт.

  • какао-порошок – 3 ст. л.

  • молоко – 500 мл

  • цукор – 2 ст. л.

  1. Банани почистити, розім'яти виделкою в пюре або подрібнити блендером.

  2. Молоко налити в каструлю, нагріти, додати какао, постійно помішуючи вінчиком.

  3. Додати бананове пюре і цукор, добре перемішати до однорідності.

  4. Довести до кипіння, але не кип'ятити. Щойно з'являться перші бульбашки, зняти з вогню і розлити по чашках.

Кокосове молоко можна приготувати самостійно.
loveandlemons.com

Кокосове какао

  • какао-порошок – 2 ст. л.

  • кокосове молоко – 150 мл

  • вода – 100 мл

  • цукор – за смаком

  1. Молоко змішати з водою в каструлі та довести до кипіння.

  2. Щойно з'являться перші бульбашки, зменшити вогонь до мінімуму, додати какао і цукор, добре перемішати.

  3. Проварити на слабкому вогні, постійно помішуючи, пару хвилин.

Про те, як приготувати кокосове молоко вдома, можна подивитися тут.

Для приготування какао підійдуть будь-які горіхи.
honestcooking.com

Горіхове какао

  • молоко – 250 мл

  • нежирні вершки – 30 мл

  • какао-порошок – 2 ст. л.

  • смажені горіхи – жменя

  • мускатний горіх – дрібка

  • цукор або сироп – на смак

  1. Горіхи подрібнити в крихту. Змішати з какао і мускатним горіхом.

  2. Молоко нагріти, щойно почне закипати, зменшити вогонь до мінімуму, додати какао з горіхами, постійно помішуючи.

  3. Додати цукор або сироп і проварити на повільному вогні 3 хвилини, постійно помішуючи.

Какао з чилі добре бадьорить і зігріває.
fromscratchfast.com

Цитрусове какао

  • молоко – 1,5 склянки

  • какао-порошок – 2 ст. л.

  • цукор – 2 ст. л. (або на смак)

  • мелена кориця – 1/2 ч.л.

  • мускатний горіх – дрібка

  • цедра апельсина – 1 ст. л.

  1. Молоко довести до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімуму і додати всі інші інгредієнти.

  2. Варити, постійно помішуючи, на середньому вогні близько трьох хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати яблука з вином і чорносливом за рецептом Ольги Сумської, а також розбирався, чому нам узимку завжди хочеться їсти.

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