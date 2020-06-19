5 оригінальних страв з малиною
Початок сезону малини привертає до неї підвищену увагу. Хтось їсть її свіжою, а хтось консервує на зиму.
Фудблогер artfood_daily на своїй сторінці в інстаграм пропонує кілька ну дуже смачних рецептів зі свіжої малиною.
Малинове желе з червоним вином
Складові
400 г малини,
400 г цукру,
пляшка червоного вина,
15 г желатину,
10 горошин чорного перцю,
пучок базиліка
Спосіб приготування
У каструлю влийте червоне вино, додайте перець горошком і нарізаний базилік, половину малини і весь цукор.
Все це доведіть до кипіння, і пару хвилин поваріть, добре помішуючи.
Охолодіть, додайте желатин і малину, пропущену через сито.
Поставте в холодильник до застигання.
Малиновий фриз з лимоном
Складові
300 г малини,
1 лимон,
300 г тростинного цукру,
2 склянки простої кип'яченої води,
літр мінералки з газом,
гілка м'яти
Спосіб приготування
Розімніть малину та цукор, залийте двома склянками води та проваріть протягом 10 хвилин.
Охолодіть, додайте сік лимона, мінеральну воду, лід, гілочку м'яти.
Малиновий коктейль з кефіром
Складові
2 склянки кислого молока,
кефіру, або кислого молока,
стакан малини,
2 столові ложки цукрової пудри,
лід
Спосіб приготування
Кисломолочний напій, цукрову пудру та малину змішайте в блендері, розлийте по склянках і додайте лід.
Малиновий суп
Складові
250 г малини,
250 г смородини,
стакан сметани,
10 г картопляного борошна,
100-150 г цукру
Спосіб приготування
Переберіть ягоди, промийте їх та розімніть, через серветку вичавіть з них сік.
Вичавку залийте водою, зваріть, процідіть, додайте цукор і заправте картопляним борошном, яке потрібно розвести в холодному відварі.
Прокип'ятіть суп, покладіть в нього сметану, влийте сік.
Подавати можна разом з теплими грінками.
Качина грудка з малиною
Інгредієнти (на 2 порції)
2 шт. качиних грудок,
300 г малини,
1 шт. лука-шалот,
зубчик часнику,
100 мл червоного сухого вина,
3 ст.л. цукру,
1 ст.л. винного оцту,
ч.л. вершкового масла,
рослинна олія,
сіль,
чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
На філе зробіть невеликі надрізи на боці шкіри, посоліть і поперчіть.
Подрібніть цибулю і часник.
Розжарте сковороду.
Викладіть туди м'ясо шкірою вниз і смажте 10 хвилин.
Після на тій же сковороді обсмажити цибулю і часник.
Додайте вино, оцет, малину (2/3), цукор і готуйте ще 3 хв.
Після процідіть через сито.
Знову вилийте на сковороду, додайте 100 г малини та масло.
Нагрійте, не доводячи до кипіння, вимкніть.
Наріжте грудку та подавайте її з соусом.