5 оригинальных блюд с малиной

FoodOboz 10:00, 19.06.2020

Начало сезона малины привлекает к ней повышенное внимание. Кто-то ест ее свежей, а кто-то консервирует на зиму.

Фудблогер artfood_dail на своей странице в инстаграм предлагает несколько ну очень вкусных рецептов со свежей малинкой.

Малиновое желе с красным вином

Малиновое желе с красным вином
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

  • 400 г малины,

  • 400 г сахара,

  • бутылка красного вина,

  • 15 г желатина,

  • 10 горошинок черного перца,

  • пучок базилика

Способ приготовления

  1. В кастрюлю влейте красное вино, добавьте перец горошком и нарезанный базилик, половину малины и весь сахар.

  2. Все это доведите до кипения, и пару минут поварите, хорошо помешивая.

  3. Охладите, добавьте желатин и оставшуюся малину, пропущенную через сито.

  4. Поставьте в холодильник до застывания.

Малиновый фриз с лимоном

Малиновый фриз с лимоном
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

  • 300 г малины,

  • 1 лимон,

  • 300 г тростникового сахара,

  • 2 стакана простой кипяченой воды,

  • литр минералки с газом,

  • ветка мяты

Способ приготовления

  1. Разомните малину и сахар, залейте двумя стаканами воды и проварите в течение 10 минут.

  2. Охладите, добавьте сок лимона, минеральную воду, лед, веточку мяты.

Малиновый коктейль с кефиром

Малиновый коктейль с кефиром
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

  • 2 стакана простокваши,

  • кефира, либо кислого молока,

  • стакан малины,

  • 2 столовые ложки сахарной пудры,

  • Лед

Способ приготовления

Кисломолочный напиток, сахарную пудру и малину смешайте в блендере, разлейте по стаканам и добавьте лед.

Малиновый суп

Малиновый суп
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

  • 250 г малины,

  • 250 г смородины,

  • стакан сметаны,

  • 10 г картофельной муки,

  • 100-150 г сахара

Способ приготовления

  1. Переберите ягоды, промойте их и разомните, через салфетку выжмите из них сок.

  2. Выжимку залейте водой, сварите, процедите, добавьте сахар и заправьте картофельной мукой, которую нужно развести в холодном отваре.

  3. Прокипятите суп, положите в него сметану, влейте сок.

  4. Подавать можно вместе с теплыми гренками.

Утиная грудка с малиной

Утиная грудка с малиной
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 2 шт. утиных грудок,

  • 300 г малины,

  • 1 шт. лука-шалот,

  • зубчик чеснока,

  • 100 мл красного сухого вина,

  • 3 ст.л. сахара,

  • 1 ст.л. винного уксуса,

  • ч.л. сливочного масла,

  • растительное масло,

  • соль,

  • черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. На филе сделайте небольшие надрезы на стороне кожи, посолите и поперчите.

  2. Измельчите лук и чеснок.

  3. Раскалите сковороду.

  4. Выложите туда мясо кожей вниз и жарьте 10 минут.

  5. После на той же сковороде обжарьте лук и чеснок.

  6. Добавьте вино, уксус, малину (2/3), сахар и готовьте еще 3 мин.

  7. После процедите через сито.

  8. Снова вылейте на сковороду, добавьте 100 г малины и масло.

  9. Нагрейте, не доводя до кипения, выключите.

  10. Нарежьте грудку и подавайте ее с соусом.

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