5 основних сезонних продуктів: в чому користь для здоров'я

У сезонних фруктах і овочах міститься безліч поживних речовин. Вони допомагають підтримувати імунну систему, уникаючи дефіциту вітамінів, а також сприяють нормальному функціонуванню обміну речовин і нервової системи.

У загальному списку сезонних продуктів є перш за все 5, які обов'язково повинні бути присутніми в раціоні, повідомляє riza.it.

Сезонні продукти зміцнюють імунну систему

Полуниця: ефективна проти старіння

Згідно з дослідженнями, полуниця є одним з найцінніших продуктів довголіття. Вона містить величезну кількість біологічно активних сполук, здатних стримувати старіння клітин, знижувати ризик хронічних дегенеративних захворювань, а також покращувати здоров'я серця та кровообіг.

Полуниця також містить мінеральні солі, особливо калій, кальцій і фосфор. Вони є союзниками шкіри, так як допомагають зберігати її гладкість і здоровий вигляд. Крім того, вона багата на вітамін С. При цьоому, чим темніша полуниця, тим більше в ній антиоксидантів.

Її можна їсти на сніданок або як закуску навіть щодня, приправляючи лимонним соком і кількома листками м'яти. Також вона є відмінним доповненням до салатів з горіхами, червоною цибулею та фетою.

Вишня: найкращий союзник для детоксикації

Вишня володіє антивіковими, сечогінними і очисними властивостями. Крім того, вона багата на вітамін С, який зміцнює імунну систему, мінеральними солями і рослинним мелатонином, здатним регулювати ритм сну і неспання. Вміст клітковини і води робить її делікатним проносним засобом.

Оскільки після збору вишня більше не дозріває, важливо вибирати стиглі ягоди, з інтенсивним і яскравим кольором, а також добре прикріпленим черешком (зеленим і твердим).

Свіжі боби: наповнюють організм білками та мінералами

Боби допомагають уникнути остеопорозу та артриту

Боби є приголомшливим концентратом білків, волокон, вітамінів А, С і групи В, а також мінеральних солей, таких як залізо, кальцій і фосфор. Регулярне вживання бобів допомагає запобігти діабету 2 типу, остеопорозу та артриту, а також захищає функції мозку і бореться з анемією.

Щоб не розвіяти вітамінну спадщину, їх можна вживати в свіжому і сирому вигляді. Наприклад, подавати до столу боби Фава, приправлені оливковою олією, лимонним соком, сіллю і перцем, а також використовувати в салатах. Однак після швидкого приготування вони можуть стати основою для "песто", з допомогою якого легко приправити тарілку цільнозернової пасти.

При покупці свіжих бобів важливо переконатися, що стручок яскраво-зелений, без почорнілих ділянок (маленькі темні цятки – це норма).

Редиска: неминуча в дієтах для схуднення

Хрустка і злегка пряна редиска ідеально підходить для вживання в сирому вигляді, як гарнір або закуску, для заохочення ситості та поліпшення процесу травлення. Крім того, деякі дослідження виявили антиоксидантний потенціал цієї рослини, припускаючи, що вона також може допомогти запобігти деяким формам раку.

Редиска містить вітамін С і фолієву кислоту. Вона дуже корисна в дієтах для схуднення, оскільки володіє насичуючою здатністю, дуже низьким глікемічним індексом і високим вмістом клітковини, що допомагає перистальтиці та покращує метаболічні функції.

Зелена квасоля: знижує рівень холестерину і підтримує роботу мозку

Зелена квасоля характеризується низьким глікемічним індексом і невеликою кількістю калорій, вуглеводів і білків. З іншого боку, вона дуже багата на воду та клітковину, тому є відмінним продуктом для схуднення та детоксикації.

Крім того, квасоля містить калій, магній, кальцій, фосфор, вітаміни А і С, а також групи В, які крім гарного функціонування нервової системи, є відмінним джерелом енергії.

Ідеальним є вживання її в свіжому вигляді або на пару, приправленою невеликою кількістю оливкової олії першого віджиму (приготована таким чином, вона також здатна знизити рівень холестерину). Якісна зелена квасоля повинна мати яскравий і рівномірний колір, без видимої бічної нитки, яка свідчить про її давній збір.

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