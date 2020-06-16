Як змусити себе їсти більше овочів: озвучено 8 корисних порад

Щоб змусити себе їсти більше овочів, необхідно включити їх в якості інгредієнтів традиційних рецептів або доповнень до інших страв.

Вони забезпечують організм достатньою кількістю поживних речовин і запобігають появі певних захворювань. Щодня необхідно споживати 400 грамів овочів (краще сирих). Спершу це може здаватися неможливим, але досягнувши мінімального рекомендованого значення, організм "проситиме" їх все більше й більше, повідомляє mejorconsalud.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 8 корисними порадами, які допоможуть поліпшити харчування.

Овочі повинні бути присутніми в щоденному раціоні

Змінити рецепти

Ті страви, які зазвичай готували або вживали щодня, здатні повністю змінитися, якщо додати в них трохи овочів. Наприклад, нарізану моркву до пельменів, броколі до пасти або баклажани до лазаньї. Також можна зробити омлет зі спаржею, шпинатом, грибами та броколі в якості начинки.

Додати до сніданку

На сніданок не обов'язково їсти тільки фрукти. Хоча вони дуже корисні, також слід додавати овочі. Гарними варіантами можуть бути скибочки огірка або помідора, сік селери з морквою або омлет з листям шпинату. Почавши їсти овочі з самого ранку, буде легше дотримуватися рекомендованої добової норми.

Купувати невідомі овочі

Роблячи покупки, варто покласти в кошик кілька овочів, які ніколи не пробували раніше. Завдяки цьому доведеться знайти швидкий та легкий рецепт, який їх включає. Зміна овочів, які споживаємо, має багато переваг, оскільки, з одного боку, вдасться додати нові живильні речовини, а з іншого – не набридне завжди їсти одне й те ж.

Робити супи та смузі

З овочів можна робити соки та смузі Getty

Немає нічого кращого, ніж хороший овочевий суп. Його приготування зазвичай займає навіть менше часу, ніж можна подумати. Наприклад, гаспачо – здоровий та поживний варіант для літа. Крім того, в спекотну пору потрібно вживати багаті смузі та соки з овочів (сирих або варених), які також можна поєднувати з деякими фруктами. Слід звернути особливу увагу на моркву, буряк, селеру, шпинат і помідор.

Залишити овочі в полі зору

Хоча в холодильнику є спеціальні ящики для овочів і фруктів, вони трохи "заховані". Гарна ідея – тримати більшість з них в правильних відсіках і залишати 1-2 на видному місці.

Шукати альтернативні рецепти

Ті, хто вважає, що вегетаріанці та вегани споживають тільки салати, дуже помиляються. Є мільйони рецептів, які можна легко приготувати, дозволяючи собі насолодитися новими смаками овочів. Гарбузовий паштет, бургери з буряка та сочевиці, лазанья з баклажанів – навколо безліч варіантів.

Використовувати в якості компаньйона

Ті, хто любить м'ясо або рибу, повинні готувати всілякі гарніри. Не тільки типовий повсякденний салат, а, наприклад, пюре з карамелізованих кабачків та смаженого гарбуза.

Робити здорові закуски

Гуакамоле можна поєднувати з овочами Getty

Ще один гарний варіант їсти більше овочів, уникаючи солоних закусок або випічки вранці – мати під рукою палички моркви або селери, помідори черрі, смужки перцю або скибочки огірка. Їх можна змішувати з різними паштетами або кремами, такими як:

Нут (хумус)

Авокадо (гуакамоле)

Баклажани (баба гануш)

Грецький йогурт і огірок (цацики)

Як повідомляв OBOZREVATEL, морозиво може бути не тільки смачним, а й корисним. Воно містить вітаміни і мінерали, допомагає підвищити імунітет і зміцнити кістки, стимулює роботу мозку, а також покращує фертильність.

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