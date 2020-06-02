5 правил здорової випічки: озвучено поради дієтолога

Якщо споживання випічки виходить з-під контролю, а відмовитися від неї ніяк не виходить, можна замінити деякі інгредієнти: наприклад, борошно, яйця або цукор.

Кім Пірсон, дієтолог і фахівець зі зниження ваги, поділився інформацією про те, як зробити випічку більш здоровою. OBOZREVATEL спільно з standard.co.uk пропонує ознайомитися з його головними порадами.

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Мигдальне борошно

Для здорової альтернативи необхідно використовувати мигдальне борошно. У ньому міститься в два рази більше білка, ніж у звичайному, завдяки чому довше підтримується почуття ситості. Також воно є джерелом вітаміну Е, забезпечує здорові жири і містить дуже мало вуглеводів.

Якщо для випічки потрібен варіант з низьким вмістом жиру, можна використовувати вівсяне борошно. Овес – це джерело клітковини, заліза, магнію, фосфору і цинку. Таке борошно легко приготувати самостійно, додавши в блендер цільні вівсяні пластівці.

Яблучне пюре Getty

Яблучне пюре

Щоб надати випічці здоровий вигляд, вміст цукру – це перше, на що слід звернути увагу. Природні, неочищені альтернативи (мед і кленовий сироп) широко рекламуються як більш здорові, але вони занадто солодкі. Домашнє яблучне пюре – гарна заміна для випічки, оскільки воно містить набагато менше цукру, ніж сиропи.

Кокосова олія Getty

Кокосова олія

Замінивши звичне масло на кокосове, вдасться отримати неповторний смак випічки, а особливо фруктового печива. Крім того, таке масло має ряд корисних властивостей для здоров'я. Наприклад, воно містить жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга, які легко абсорбуються та перетворюються в кетони для використання мозком у ролі енергії. Інший варіант заміни жиру – авокадо, яке дає кремову текстуру і добре проявляє себе в шоколадному печиві.

какао Getty

Какао-крупка

Для більш здорової альтернативи можна замінити шоколад, в якому зазвичай міститься багато цукру, на какао-крупку (подрібнені какао-боби). Хрустка текстура робить їх гарним вибором для коржів і печива. Тим, хто віддає перевагу шоколаду, необхідно вибирати його з максимально можливим відсотком сухих речовин какао.

Насіння льону skinkg.ru

Насіння льону

Насіння льону можуть використовуватися для заміни яєць. Однак яйця – це не той продукт, який рекомендував би заміняти дієтолог. Часто вони є найкориснішими в списку інгредієнтів для тортів, оскільки містять багато білка і забезпечують вітаміни групи В, необхідні для виробництва енергії.

З іншого боку, для вегетаріанців або тих, у кого на них алергія, насіння льону – відмінна альтернатива. Це гарне джерело клітковини, антиоксидантів і омега-3 жирних кислот. Змішавши 1 столову ложку меленого насіння льону з 3 столовими ложками води, вдасться замінити 1 яйце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі частини таких продуктів як цибуля, картопля, гарбуз, банани, морква і ряд інших через незнання ми викидаємо, замість того, щоб з користю для організму з'їсти.