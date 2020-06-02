5 правил здоровой выпечки: озвучены советы диетолога

Если потребление выпечки выходит из-под контроля, а отказаться от нее никак не получается, можно заменить некоторые ингредиенты: например, муку, яйца или сахар.

Ким Пирсон, диетолог и специалист по снижению веса, поделился информацией о том, как сделать выпечку более здоровой. OBOZREVATEL совместно с standard.co.uk предлагает ознакомиться с его главными советами.

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Миндальная мука

Для здоровой альтернативы необходимо использовать миндальную муку. В ней содержится в два раза больше белка, чем в обычной, благодаря чему дольше поддерживается чувство сытости. Также она является источником витамина Е, обеспечивает здоровые жиры и содержит очень мало углеводов.

Если для выпечки требуется вариант с низким содержанием жира, можно использовать овсяную муку. Овес – это источник клетчатки, железа, магния, фосфора и цинка. Такую муку легко приготовить самостоятельно, добавив в блендер цельные овсяные хлопья.

Яблочное пюре Getty

Яблочное пюре

Чтобы придать выпечке здоровый вид, содержание сахара – это первое, на что следует обратить внимание. Природные, неочищенные альтернативы (мед и кленовый сироп) широко рекламируются как более здоровые, но они по-прежнему слишком сладкие. Домашнее яблочное пюре – отличная замена для выпечки, поскольку оно содержит гораздо меньше сахара, чем сиропы.

Кокосовое масло Getty

Кокосовое масло

Заменив привычное масло на кокосовое, удастся получить неповторимый вкус выпечки, а особенно фруктового печенья. Кроме того, такое масло имеет ряд полезных свойств для здоровья. Например, оно содержит жирные кислоты со средней длиной цепи, которые легко абсорбируются и превращаются в кетоны для использования мозгом в качестве энергии. Другой вариант замены жира – авокадо, которое дает кремовую текстуру и хорошо проявляет себя в шоколадном печенье.

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Какао-крупка

Для более здоровой альтернативы можно заменить шоколад, в котором обычно содержится много сахара, на какао-крупку (измельченные какао-бобы). Хрустящая текстура делает их отличным выбором для лепешек и печенья. Тем, кто предпочитает шоколад, необходимо выбирать его с максимально возможным процентом сухих веществ какао.

Семена льна skinkg.ru

Семена льна

Семена льна могут использоваться для замены яиц. Однако яйца – это не тот продукт, который рекомендовал бы заменять диетолог. Часто они являются самыми полезными в списке ингредиентов для тортов, так как содержат много белка и обеспечивают витамины группы В, необходимые для производства энергии.

С другой стороны, для вегетарианцев или тех, у кого на них аллергия, семена льна – отличная альтернатива. Это хороший источник клетчатки, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот. Смешав 1 столовую ложку молотых семян льна с 3 столовыми ложками воды, удастся заменить 1 яйцо.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые части таких продуктов как лук, картофель, тыква, бананы, морковь и ряд других по незнанию мы выкидываем, вместо того, чтобы с пользой для организма съесть.