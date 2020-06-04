5 рецептів дуже смачних страв з молодої картоплі
Молода картопля відрізняється дуже тонкою шкіркою, а також ніжним і солодким смаком. Вона ідеально підходить для запікання в духовці, особливо з розмарином.
OBOZREVATEL спільно з lacucinaitaliana.it пропонує ознайомитися з 5 способами її приготування, які варто обов'язково спробувати.
Фарширована молода картопля
Інгредієнти:
20 молодих картоплин
100 г пармезану
100 г рікоти
25 г вершкового масла
50 г копченого бекону
Ароматичні трави
Перець
Сіль
Олія
Приготування:
Вимити картоплю і приготувати на пару протягом 15 хвилин.
Зрізати верхівку, розрізати горизонтально і витягти м'якоть.
У мисці змішати всі інгредієнти для отримання твердої суміші.
Наповнити картоплю і прикрасити шматочком копченого бекону.
Приправити невеликою кількістю масла.
Поставити в духовку при температурі 180 °C на 20 хвилин.
Молода картопля в сковороді
Інгредієнти:
500 г молодої картоплі
Часник
Розмарин
Чебрець
Олія
Сіль
Перець
Приготування:
Хитрість полягає в тому, щоб пропарити картоплю протягом десяти хвилин.
Перш ніж переносити її на сковороду з маслом і нарізаним зубчиком часнику, необхідно злегка розчавити, щоб тріснула шкірка.
Готувати з сіллю, перцем, розмарином і чебрецем.
Смажена молода картопля
Інгредієнти:
500 г молодої картоплі
Сіль
Паприка
Олія
Приготування:
Промити й нарізати молоду картоплю тонкими скибочками, не знімаючи шкірку.
Смажити в рясній кількості олії, постійно помішуючи, щоб не злипалася.
Після того, як картопля підрум'яниться, дістати її та покласти на паперові рушники.
Приправити сіллю або паприкою.
Запечена молода картопля
Інгредієнти:
500 г молодої картоплі
Сіль
Розмарин
Чебрець
Майоран
Часник
Олія
Приготування:
Вимити картоплю, витерти чистим паперовим рушником і розрізати навпіл.
Викласти на дно форми для запікання алюмінієву фольгу, а потім папір для випічки.
Перекласти картоплю і приправити сіллю, розмарином, чебрецем, майораном, кількома зубчиками цілого часнику і невеликою кількістю масла.
Закрити фольгою і готувати протягом 50 хвилин при температурі 180 °C.
Тим, хто віддає перевагу більш сухій, підсмаженій картоплі, можна відкрити фольгу на середині приготування.
Карамелізована молода картопля
Інгредієнти:
Молода картопля
50 г вершкового масла
3 столові ложки коричневого цукру
Лимонний сік
Приготування:
Вимити і бланшувати картоплю в киплячій воді.
У сковороду покласти вершкове масло і додати коричневий цукор.
Після розчинення також вичавити сік лимона, все перемішати і додати картоплю.
Готувати протягом 15 хвилин на слабкому вогні.
Приправити сіллю, паприкою і жменею нарізаної петрушки.
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