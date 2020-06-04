5 рецептів дуже смачних страв з молодої картоплі

Молода картопля відрізняється дуже тонкою шкіркою, а також ніжним і солодким смаком. Вона ідеально підходить для запікання в духовці, особливо з розмарином.

OBOZREVATEL спільно з lacucinaitaliana.it пропонує ознайомитися з 5 способами її приготування, які варто обов'язково спробувати.

Фарширована молода картопля Getty

Фарширована молода картопля

Інгредієнти:

20 молодих картоплин

100 г пармезану

100 г рікоти

25 г вершкового масла

50 г копченого бекону

Ароматичні трави

Перець

Сіль

Олія

Приготування:

Вимити картоплю і приготувати на пару протягом 15 хвилин.

Зрізати верхівку, розрізати горизонтально і витягти м'якоть.

У мисці змішати всі інгредієнти для отримання твердої суміші.

Наповнити картоплю і прикрасити шматочком копченого бекону.

Приправити невеликою кількістю масла.

Поставити в духовку при температурі 180 °C на 20 хвилин.

Молода картопля в сковороді

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі

Часник

Розмарин

Чебрець

Олія

Сіль

Перець

Приготування:

Хитрість полягає в тому, щоб пропарити картоплю протягом десяти хвилин.

Перш ніж переносити її на сковороду з маслом і нарізаним зубчиком часнику, необхідно злегка розчавити, щоб тріснула шкірка.

Готувати з сіллю, перцем, розмарином і чебрецем.

Смажена молода картопля Getty

Смажена молода картопля

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі

Сіль

Паприка

Олія

Приготування:

Промити й нарізати молоду картоплю тонкими скибочками, не знімаючи шкірку.

Смажити в рясній кількості олії, постійно помішуючи, щоб не злипалася.

Після того, як картопля підрум'яниться, дістати її та покласти на паперові рушники.

Приправити сіллю або паприкою.

Запечена молода картопля Getty

Запечена молода картопля

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі

Сіль

Розмарин

Чебрець

Майоран

Часник

Олія

Приготування:

Вимити картоплю, витерти чистим паперовим рушником і розрізати навпіл.

Викласти на дно форми для запікання алюмінієву фольгу, а потім папір для випічки.

Перекласти картоплю і приправити сіллю, розмарином, чебрецем, майораном, кількома зубчиками цілого часнику і невеликою кількістю масла.

Закрити фольгою і готувати протягом 50 хвилин при температурі 180 °C.

Тим, хто віддає перевагу більш сухій, підсмаженій картоплі, можна відкрити фольгу на середині приготування.

Карамелізована молода картопля

Інгредієнти:

Молода картопля

50 г вершкового масла

3 столові ложки коричневого цукру

Лимонний сік

Приготування:

Вимити і бланшувати картоплю в киплячій воді.

У сковороду покласти вершкове масло і додати коричневий цукор.

Після розчинення також вичавити сік лимона, все перемішати і додати картоплю.

Готувати протягом 15 хвилин на слабкому вогні.

Приправити сіллю, паприкою і жменею нарізаної петрушки.

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