Новий спосіб приготування пюре обурив володаря зірки Мішлен

Блогер-тіктокер поділився незвичайним рецептом приготування пюре. Хлопець на ім'я Елі пропонує готувати цю страву з картопляних чіпсів.

Відеоролик, який миттєво став вірусним, Елі виклав у себе на сторінці в TikTok (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як хлопець ставить на плиту каструлю з водою, додає туди сіль і винний оцет. А після цього висипає в каструлю шість пачок картопляних чіпсів. Отриману суміш він мішає ложкою, варить якийсь час поки чіпси не розваряться і не перетворяться на кашу. Потім він зливає зайву рідину через друшляк в миску, п'є її і каже захоплені слова.

Після цього він додає в пюре з чіпсів тертий сир і копчену паприку, перемішує до гладкої текстури та починає їсти.

"Дуже смачно!" – каже він, прикривши очі від задоволення.

Однак користувачі TikTok не погодилися з його оцінкою. Під відео вони залишили безліч негативних коментарів:

"Жодне відео ніколи не завдавало мені більше болю", – написав один користувач.

"Мені здається, дивитися таке незаконно", – пожартував інший.

Третій поцікавився, чому Елі просто не взяв упаковку пюре швидкого приготування.

Відомі шеф-кухарі також висловили свою думку з приводу цього кулінарного шедевра. Так, шеф-кухар і власник зірки Мішлен Бред Картер заявив, що готувати пюре з чіпсів – це справжнє знущання.

"Пюре – це окрема страва, і вона вимагає поваги!" – заявив він в інтерв'ю виданню Insider.

А ось шеф-кухар і суддя передачі Chopped Кріс Сантос заявив, що не бачить нічого дивного в приготуванні такого пюре. І розповів, що свого часу його навчив готувати пюре з чіпсів його колега Алекс Гуарнашеллі. Для цього їх треба вимочити в вершках, а потім подрібнити в блендері.

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