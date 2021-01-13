Як приготувати мексиканську кесадилью: 5 рецептів нашвидкуруч

Соцмережі заполонив новий гастрономічний тренд – кесадилья з найрізноманітнішими начинками, яку можна приготувати за кілька хвилин.

Усе почалося з посту фудблогерки Аї. Наприкінці грудня дівчина опублікувала у своєму Instagram відео з лайфхаком, як легко приготувати кесадилью за кілька хвилин.

Для цього потрібно зробити надріз на тортильї – так, наче ви хочете розрізати її на чотири частини, потім умовно розділити корж на чотири рівні секції і кожну з них заповнити різною начинкою. Згорнути і підсмажити трикутничок на грилі до золотавого кольору.

Рецепт мав ефект розірваної бомби: він набрав нереальну кількість лайків і репостів і з Instagram перекочував у TikTok, де за хештегом #TortillaTrend можна знайти мільйон відео з приготуванням кесадильї з найрізноманітнішими начинками. Оскільки через пандемію люди частіше стали готувати вдома, така їжа сподобалася багатьом людям: відео з рецептами приготування мексиканських коржів загалом набрали вже більш як 2 мільярди переглядів.

Редакція FoodOboz вирішила йти в ногу з часом і теж приготувала цю страву. Ділимося з вами рецептами кесадильї з яйцем і квасолею, креветками та гуакамоле, шинкою і сиром, а також із куркою або з овочами.

Кесадилья з яйцем – відмінний варіант сніданку. Джерело: cookieandkate.com

Кесадилья з яйцем і квасолею

тортилья – 2 шт.

яйця – 2 шт.

молоко або вершки – 4 ст. л.

консервована квасоля – 3 ст. л.

сіль, перець – за смаком

твердий тертий сир – 2 ст. л.

олія

Яйця збити з молоком або вершками з додаванням солі та перцю. Вилити в нагріту і змащену маслом пательню і одразу почати мішати – яйця мають схопитися грудочками і перетворитися на кашку. На тортилью викласти консервовану квасолю і готову яєчню-скрембл. Посипати тертим сиром. Згорнути тортилью навпіл і викласти в нагріту і змащену олією сковороду. Обсмажити до золотистого кольору з обох боків.

Замість креветок можна додати копчений лосось. Джерело: cookingclassy.com

Кесадилья з креветками і гуакамоле

тортилья – 2 шт.

гуакамоле – 2 ст. л.

заморожені креветки (чищені) – 200 г

твердий тертий сир – 2 ст. л.

олія

Креветки відварити в підсоленій воді: опустити в киплячу воду і варити не довше ніж п'ять хвилин. Коржі тортильї змазати гуакамоле. Про те, як приготувати гуакамоле, ми вам уже розповідали, детальний рецепт можна подивитися тут. Зверху викласти відварені креветки, посипати тертим сиром. Згорнути тортилью навпіл і викласти в нагріту і змащену олією сковороду. Обсмажити до золотистого кольору з обох боків.

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