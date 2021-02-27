Борщ потрапив до рейтингу найсмачніших супів за версією СNN

Традиційна українська страва борщ потрапила до списку 20 найсмачніших супів у світі за версією американського видання СNN.

На думку редакторів, борщ – це не простий суп. Він отримує гострий смак від бурякового соку. Про це пише СNN.

Американські журналісти написали, що шматки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні для супу, який так люблять в Україні й у всій Східній Європі.

Вони підкреслили, що хоча суп іноді приписують до російської кухні, та це твердження викликає суперечки. Зараз українські кухарі проводять кампанію із внесення своєї версії борщу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зазначимо, що крім української страви до списку найкращих супів потрапили американський гамбо, іспанський гаспачо, харіра з Марокко та безліч інших.

Приготування українського борщу

Нагадаємо, приготування українського борщу ввійде в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Керівництво Michelin попросило вибачення за те, що в їхньому пресрелізі про запуск мішленівського гастрогіда московськими ресторанами борщ було названо "російським". До нього внесли зміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комедійний актор Андрій Бочаров назвав борщ "російською" стравою, чим викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах. Водночас він стверджує, що така тема допоможе "помиритися" з українцями.