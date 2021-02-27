Борщ попал в рейтинг самых вкусных супов по версии СNN

Традиционное украинское блюдо борщ попало в список 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.

По мнению редакторов, борщ – это не простой суп. Он получает острый вкус от свекольного сока. Об этом пишет СNN.

Американские журналисты написали, что куски нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе.

Они подчеркнули, что, хотя суп иногда относят к русской кухне, то это утверждение вызывает споры. Сейчас украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что кроме украинского блюда в список лучших супов попали американский гамбо, испанский гаспачо, харира с Марокко и множество других.

Приготовление украинского борща

Напомним, приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.

Руководство Michelin извинилось за то, что в их пресс-релизе о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам борщ был назван "российским". В него были внесены изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комедийный актер Андрей Бочаров назвал борщ "русским" блюдом, чем вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. При этом он утверждает, что такая тема поможет "помириться" с украинцами.