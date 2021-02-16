Британський вчений спростував популярні міфи про здорове харчування

Британський вчений-генетик Тім Спектор запевняє, що сніданок не є обов'язковим прийомом їжі, сіль – не є білою смертю, а користь риби досить перебільшена.

У той час, коли всі люди сприймають вищевказану інформацію як аксіому, Спектор називає ці факти банальними забобонами, пише Daily Mail.

За його словами, сніданок можна (і навіть треба!) пропускати. Жодної шкоди здоров'ю це не завдасть. Окрім того, Спектор стверджує, що набагато кориснішим є голодування тривалістю більш іж 12 годин, яке допоможе ефективно скинути зайву вагу завдяки зниженню рівня інсуліну.

Коментуючи віру людей у користь риби, вчений заявив, що користь цього продукту досить перебільшена. "Вплив на мозок кислот омега-3, які у великій кількості містяться в рибі, поки ще не вивчено до кінця", – заявив Спектор.

Також Спектор спростовує популярну думку про те, що сіль є білою смертю. Він переконаний, що здорові люди не помічають змін у самопочутті під час збільшення або зменшення в раціоні кількості солі. А всі проведені дослідження, за його словами, нібито так і не підтвердили підвищені ризики інсульту чи серцевого нападу.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує людям вживати не більше ніж 5 грамів солі на день, щоб уникнути високого кров'яного тиску, який зі свого боку може спричинити інсульт і серцеві захворювання.

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