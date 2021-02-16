Британский ученый опровергнул популярные мифы о здоровом питании

Британский ученый-генетик Тим Спектор уверяет, что завтрак не является обязательным приемом пищи, соль – это не белая смерть, а польза рыбы весьма преувеличена.

В то время, когда все люди воспринимают вышеуказанную информацию как аксиому, Спектор называет эти факты банальными предрассудками, пишет Daily Mail.

По его словам, завтрак можно (и даже нужно!) пропускать. Никакого вреда здоровью это не принесет. Кроме того, Спектор утверждает, что гораздо полезнее голодание продолжительностью более 12 часов, которое поможет эффективно сбросить лишний вес благодаря понижению уровня инсулина.

Комментируя безоговорочную веру людей в пользу рыбы, ученый заявил, что польза этого продукта весьма преувеличена. "Влияние на мозг кислот омега-3, которые в большом количестве содержатся в рыбе, пока еще не изучено до конца", – заявил Спектор.

Также Спектор опровергает популярное мнение о том, что соль – это белая смерть. Он уверен, что здоровые люди не замечают изменений в самочувствии при увеличении или уменьшении в рационе количества соли. А все проведенные исследования, по его словам, якобы так и не подтвердили повышенные риски инсульта или сердечного приступа.

В то же время Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям употреблять не более 5 грамм соли в день, чтобы избежать высокого кровяного давления, которое в свою очередь может вызвать инсульт и сердечные заболевания.

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