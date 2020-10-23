Брускета й омлет: п'ять швидких і смачних страв із грибами

Збір грибів називають ще "тихим полюванням" і крім азарту пошуку, свіжого повітря і осіннього лісу, фіналом подібного дозвілля є дуже смачні страви. Гриби смажені, варені і в супі, печеня і жульен – все це смачно, але довго. OBOZREVATEL підібрав п'ять смачних і одночасно – швидких страв із грибами.

Омлет із грибами

Така проста та нехитра страва, як омлет, з'явилася, як і багато інших геніальних речей – випадково. Колись австрійський імператор Йосиф І, що жив у далекому XIX столітті, поїхав на полювання, де сильно зголоднів та стомився. Однак, на привал було зупинитися ніде, лише будиночок бідняка маячив на узліссі. У підсумку, імператор все ж відвідав цей будинок і господареві довелося придумувати частування з того, що було. У справу пішли яйця, борошно, цукор, родзинки і молоко. Блюдо із цієї суміші так сподобалося імператору, що він попросив внести його в своє королівське меню.

У розпал грибного сезону омлет із грибами буде дуже до речі – швидка та ситна страва стане приємним доповненням до обіду.

Рецепт приготування

Інгредієнти:

250-500 грамів свіжих грибів: печериці, білі гриби, лисички

10 яєць

120 грамів вершкового масла

зелень

Сіль / перець / приправи на свій смак

Приготування: Перш, ніж починати робити омлет, гриби необхідно проварити до м'якості. Після цього необхідно дрібно порізати і відставити убік. В окремій мисці збиваєте яйця із сіллю і перцем, додаєте борошно і замішуєте, щоб не було грудочок.

Після цього змішуєте гриби з яєчною масою і виливають на розпечену сковорідку з вершковим маслом. Омлет обсмажується з двох боків, потім посипається зеленню. Подавати краще складеним "конвертиком", у середину додати тертий сир.

Омлет із грибами pinterest.com

Гриби в сметані

Гриби в сметані є дуже спрощеним варіантом жульєну – улюбленої багатьма страви з грибів, вершків, овочів і сиру. Але на відміну від жульєну, який готують за допомогою духовки, ця страва готується набагато швидше. Тому пропонуємо вам приготувати її на обід або вечерю, також до неї можна додати як гарнір картоплю пюре або спагетті.

Рецепт приготування

інгредієнти

250-500 грамів свіжих грибів

Одна невелика цибулина

500 грамів сметани

Сіль / перець / сухий часник

Приготування: Гриби необхідно ретельно промити від бруду, далі є два варіанти. Перший – це проварити гриби в підсоленій воді, щоб знизити їхню "тяжкість" для шлунка. Подібне варто зробити, якщо гриби зібрані в лісі. У такому разі їх потрібно буде промити в холодній воді, а потім зварити. Другий варіант – відразу викласти порізані гриби на сковороду, додати дрібно порізану цибулю і прожарити на середньому вогні 10 хвилин, щоб вийшла зайва вода.

Потім залити гриби 100 мл води або бульйону, додати приправи за смаком і залити сметаною. Після цього прокип'ятіть гриби ще 4-5 хвилин.

Гриби в сметані - полегшений жульен great-cook.ru

Оладки з грибами

Оладки – одна з найулюбленіших і швидких страв. Навіть якщо ви звикли їсти їх солодкими, з начинкою або без, але в розпал сезону "тихого полювання" пропонуємо зробити смачні млинці з грибами!

Рецепт приготування

Інгредієнти:

2 ст. молока

2 ст. борошна

300 г свіжих грибів

2 яйця

3 ст. л. рослинного масла

сіль перець

Приготування: Гриби необхідно добре промити в холодній воді, після чого почистити і дрібно порізати та протушкувати в невеликій кількості масла. В окремій ємності змішати яйця, молоко і борошно до однорідності. На розпечену сковороду виливаємо ложку тіста, зверху кладемо гриби і заливаємо ще однією ложкою тіста. Смажимо з двох боків до готовності.

Оладки з грибами на полуденок delo-vcusa.ru

Брускета з грибами і сиром

Брускета в перекладі з італійської означає "смажити на вугіллі". По-справжньому, брускета є закускою-антипасто, яку також, як і піцу, одного разу придумали італійські бідняки. Готувалася вона раніше на обрізках хліба, змоченого оливковим маслом і часником, а як начинку клали все, що завгодно. Цього разу ми пропонуємо приготувати брускету з грибами.

Спосіб приготування

Інгредієнти:

1 буханець білого хліба

300 г грибів

4 зубчики часнику

150 г вершкового сиру

3 ст. л. оливкового масла

сіль, перець, зелень

Приготування: Білий хліб поріжте на шматочки середньої ширини, рясно змастіть їх оливковою олією. Потім викладіть на деко і відправте в духовку на 180 градусів на п'ять хвилин. Після того, як хліб підсмажиться, його потрібно протерти часником, змастити вершковим сиром і спеціями.

Гриби для брускети потрібно добре промити, потім протушкувати 15-20 хвилин, щоб випарувалася вода. Після цього додати гриби на хліб і посипати зеленню.

Брускета з грибами - вигадка італійських бідняків www.facebook.com/pg/gourmetshop971

Картопля з грибами

Ця страва ще називається "мисливською", оскільки саме це готували прямо на привалі під час "тихого полювання", як називають збір грибів. Готується вона швидко, є ситною і смачною. І ми з вами поділимося цим рецептом.

Спосіб приготування

Інгредієнти:

картопля – 1 кілограм

гриби – 250-500 грамів

ріпчаста цибуля – 1 шт.

спеції за смаком

Приготування: Картоплю почистити, добре помити, а потім розрізати на шматочки (або кубики – як смачніше для вас) і залити холодною водою, щоб випустити крохмаль. Гриби також промийте, а потім наріжте товстими пластинами. Викладіть картоплю і гриби на деко, покрите фольгою і полите олією. Потім присипте спеціями і сіллю, перемішайте (бажано руками) і ще раз полийте олією. Після цього відправте картоплю в духовку на 40 хвилин.