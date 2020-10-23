Брускетта и омлет: пять быстрых и вкусных блюд с грибами

Сбор грибов называют еще "тихой охотой" и помимо азарта поиска, свежего воздуха и осеннего леса, финалом подобного досуга являются вкуснейшие блюда. Грибы жаренные, вареные и в супе, жаркое и жульен – все это вкусно, но долго. OBOZREVATEL подобрал пять вкуснейших и одновременно – быстрых блюд с грибами.

Омлет с грибами

Такое просто и незамысловатое блюдо, как омлет, появилось, как и многие гениальные вещи – случайно. Когда-то австрийский император Иосиф І, живший в далеком XIX веке, поехал на охоту, где сильно проголодался и устал. Однако, на привал было остановиться негде, лишь домик бедняка маячил на опушке леса. В итоге, император все же посетил этот дом и хозяину пришлось придумывать угощение из того, что было. В дело пошли яйца, мука, сахар, изюм и молоко. Блюдо из этой смеси так понравилось императору, что он попросил внести его в свое королевское меню.

В разгар грибного сезона омлет с грибами будет очень кстати – быстрое и сытное блюдо станет приятным дополнением к обеду.

Рецепт приготовления

Ингредиенты:

250-500 грамм свежих грибов: шампиньоны, белые грибы, лисички

10 яиц

120 грамм сливочного масла

Зелень

Соль/перец/приправы на свой вкус

Приготовление: Прежде, чем начинать делать омлет, грибы необходимо проварить до мягкости. После этого необходимо мелко порезать и отставить в сторону. В отдельной миске взбиваете яйца с солью и перцем, добавляете муку и мешаете, чтобы не было комочков.

После этого смешиваете грибы с яичной массой и выливают на раскаленную сковородку со сливочным маслом. Омлет обжаривается с двух сторон, затем посыпается зеленью. Подавать лучше сложенным "конвертиком" и внутрь добавить тертый сыр.

Омлет с грибами pinterest.com

Грибы в сметане

Грибы в сметане являются очень упрощенным вариантом жульена – любимого многими блюда из грибов, сливок, овощей и сыра. Но в отличие от жульена, который готовят с помощью духовки, это блюдо готовится гораздо быстрее. Поэтому предлагаем вам приготовить его на обед или ужин, также к нему можно добавить в качестве гарнира картофель пюре или спагетти.

Рецепт приготовления

Ингредиенты

250-500 граммов свежих грибов

Одна небольшая луковица

500 граммов сметаны

Соль/перец/сухой чеснок

Приготовление: Грибы необходимо тщательно промыть от грязи, дальше есть два варианта. Первый – это проварить грибы в подсоленной воде, чтобы снизить их "тяжесть" для желудка. Подобное следует сделать в случае грибов, которые собрали в лесу. В таком случае их нужно будет промыть в холодной воде, а затем сварить. Второй вариант – сразу выложить порезанные грибы на сковороду, добавить мелко порезанный лук и прожарить на среднем огне 10 минут, чтобы ушла лишняя вода.

Затем залить грибы 100 мл воды или бульона, добавляют приправы по вкусу и заливают сметаной. После этого прокипятите грибы еще 4-5 минут.

Грибы в сметане - облегченный жульен great-cook.ru

Оладья с грибами

Оладья – одно из самых любимых и быстрых блюд. Даже если вы привыкли есть их сладкими, с начинкой или без, но в разгар сезона "тихой охоты" предлагаем сделать вкуснейшие оладьи с грибами!

Рецепт приготовления

Ингредиенты:

2 ст. молока

2 ст. муки

300 гр свежих грибов

2 яйца

3 ст. л. Растительного масла

соль/перец

Приготовление: Грибы необходимо хорошо промыть в холодной воде, после чего почистить и мелко порезать и протушить в небольшом количестве масла. В отдельной емкости смешать яйца, молоко и муку до однородности. На раскаленную сковороду выливаем ложку теста, сверху кладем грибы и заливаем еще одной ложкой теста. Жарим с двух сторон до готовности.

Оладья с грибами на полдник delo-vcusa.ru

Брускетта с грибами и сыром

Брускетта в переводе с итальянского означает "жарить на углях". По-настоящему, брускетта является закуской-антипасто, которую также, как и пиццу, однажды придумали итальянские бедняки. Готовилась она раньше на обрезках хлеба, смоченного оливковым маслом и чесноком, а в качестве начинки клалось все, что угодно. В этот раз мы предлагаем приготовить брускетту с грибами.

Способ приготовления

Ингредиенты:

1 буханка белого хлеба

300 г грибов

4 зубчика чеснока

150 г сливочного сыра

3 ст.л. оливкового масла

Соль, перец, зелень

Приготовление: Белый хлеб порежьте на кусочки средней ширины, обильно смажьте их оливковым маслом. Затем выложите на противень и отправьте в духовку на 180 градусов на пять минут. После того, как хлеб поджарится, его нужно протереть чесноком, смазать сливочным сыром и специями.

Грибы для брускетт нужно хорошо промыть, затем протушить 15-20 минут, чтобы испарилась вода. После этого добавить грибы на хлеб и посыпать зеленью.

Брускетта с грибами - выдумка итальянских бедняков www.facebook.com/pg/gourmetshop971

Картофель с грибами

Это блюдо еще называют "охотничьим", поскольку именно его готовили прямо на привале во время "тихой охоты", как называют сбор грибов. Готовится оно быстро, является сытным и вкусным. И мы с вами поделимся этим рецептом.

Способ приготовления

Ингредиенты:

Картофель – 1 килограмм

Грибы – 250-500 грамм

Репчатый лук – 1 шт.

Специи по вкусу

Приготовление: Картофель почистить, хорошо помыть, а затем разрезать на дольки (или кубики – как вкуснее для вас) и залить холодной водой, чтобы выпустить крахмал. Грибы также промойте, а затем нарежьте толстыми пластинами. Выложите картофель и грибы на противень, покрытый фольгой и политый маслом. Затем присыпьте специями и солью, перемешайте (желательно руками) и еще раз полейте маслом. После этого отправьте картофель в духовку на 40 минут.