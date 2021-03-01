Буженина з індички із курагою: рецепт від Аліка Мкртчяна

Obozrevatel FoodOboz 21:21, 1.03.2021

Шеф-кухар, фіналіст кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали" Алік Мкртчян поділився рецептом приготування домашньої буженини з індички. Алік, якого в ресторанних колах називають богом м'яса, радить запікати птицю з курагою.

Алік каже, що запечену індичку можна подавати на стіл як у гарячому вигляді (як основну страву), так і в холодному (як буженину).

М'ясо виходить дуже соковитим.
фото надане Аліком Мкртчяном

  • стегно індички

  • сіль, перець

  • мелений мускатний горіх

  • запашний перець

  • сухий мелений часник

  • курага

  1. Зі стегна індички вирізати кісточку і зайвий жир. Натерти сіллю і перцем.

  2. Курагу розподілити по всій поверхні, згорнути рулетом. Зав'язати в кількох місцях кулінарними нитками.

  3. Загорнути щільно у 2-3 шари фольги і поставити в розігріту до 170 градусів духовку.

  4. Запікати 120 хвилин, за 15 хвилин до закінчення відкрити фольгу і запікати до золотавої скоринки.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом хінкалі від Аліка Мкртчяна. Ідеальне блискуче тісто для хінкалі Алік радить готувати за допомогою тістоміса і розкочувати тісторозкачкою: так воно вийде ідеально тонким і рівним.

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