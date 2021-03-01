Буженина из индейки с курагой: рецепт от Алика Мкртчяна

Шеф-повар, финалист кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился рецептом приготовления домашней буженины из индейки. Алик, которого в ресторанных кругах называют богом мяса, советует запекать птицу с курагой.

Алик говорит, что запеченную индейку можно подавать на стол как в горячем виде (как основное блюдо), так и в холодном (как буженину).

Мясо получается очень сочным. фото предоставлено Аликом Мкртчяном

бедро индейки

соль, перец

молотый мускатный орех

душистый перец

сухой молотый чеснок

курага

Из бедра индейки вырезать косточку и лишний жир. Натереть солью и перцем. Курагу распределить по всей поверхности, свернуть рулетом. Завязать в нескольких местах кулинарными нитями. Завернуть плотно в 2-3 слоя фольги и поставить в разогретую до 170 градусов духовку. Запекать 120 минут, за 15 минут до окончания открыть фольгу и запекать до золотистой корочки.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом хинкали от Алика Мкртчяна. Идеальное блестящее тесто для хинкали Алик советует готовить с помощью тестомеса и раскатывать тестораскаткой: так оно получится идеально тонким и ровным.