Чай в мікрохвильовці: названо несподівані переваги

Австралійський вчений запропонував кип'ятити воду для чаю оригінальним способом, здивувавши багатьох любителів цього напою.

Завдяки багаторічним дослідженням доктор Куан Вуонг, фахівець з харчування в Університеті Ньюкасла, вважає, що приготування чаю в мікрохвильовій печі може бути найефективнішим методом, оскільки дозволяє скористатися всіма його перевагами.

Щоб перевірити цю теорію, Вуонг провів дослідження з вилучення, виділення та очищення з'єднань в зеленому і чорному чаї, повідомляє thedailymeal.com. В ході дослідження вчені помістили гарячу воду в чашку з чайним пакетиком, приготували в мікрохвильовці чай протягом 30 секунд, вдвічі зменшивши її потужність, і залишили на одну хвилину. Результати показали, що метод не тільки дав "кращий" смак, а й активував 80% сполук, включаючи кофеїн, теанін (сприяє розслабленню) і поліфенол (допомагає захистити від дегенеративних захворювань).

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Тим, хто не може уявити процес приготування чаю без чайника, необхідно знати наступне: не потрібно кип'ятити одну і ту ж воду понад один раз.

"Зазвичай, коли чай остигає, люди знову кип'ятять чайник і роблять ще одну чашку. Але для гарного чаю потрібна свіжа вода, тому що при кип'ятінні з неї видаляється весь кисень і азот", – зазначив Вільям Горман, експерт по чайним культурам і голова Асоціації чаю та інфузій (Великобританія).

Він також вважає, що чай можна підігрівати в мікрохвильовій печі протягом 15-20 секунд, не жертвуючи якістю. З наукової точки зору, відбувається просто переміщення молекул і доведення їх до прийнятної температури. Це ніяк не впливає на смак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чай є важливою складовою раціону харчування для людей, які вирішили скинути зайві кілограми.