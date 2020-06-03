Чай в микроволновке: названы неожиданные преимущества

Австралийский ученый предложил кипятить воду для чая оригинальным способом, удивив многих любителей этого напитка.

Благодаря многолетним исследованиям доктор Куан Вуонг, специалист по питанию в Университете Ньюкасла, считает, что приготовление чая в микроволновой печи может быть наиболее эффективным методом, поскольку позволяет воспользоваться всеми его преимуществами.

Чтобы проверить эту теорию, Вуонг провел исследование по извлечению, выделению и очистке соединений в зеленом и черном чае, сообщает thedailymeal.com. В ходе исследования ученые поместили горячую воду в чашку с чайным пакетиком, приготовили в микроволновке чай в течение 30 секунд, вдвое убавив ее мощность, и оставили на одну минуту. Результаты показали, что метод не только дал "лучший" вкус, но и активировал 80% соединений, включая кофеин, теанин (способствует расслаблению) и полифенол (помогает защитить от дегенеративных заболеваний).

chaemania

Тем, кто не может представить процесс приготовления чая без чайника, необходимо знать следующее: не нужно кипятить одну и ту же воду более одного раза.

"Обычно, когда чай остывает, люди снова кипятят чайник и делают еще одну чашку. Но для хорошего чая нужна свежая вода, потому что при кипячении из нее удаляется весь кислород и азот", – отметил Уильям Горман, эксперт по чайным культурам и председатель Ассоциации чая и инфузий (Великобритания).

Он также считает, что чай можно подогревать в микроволновой печи в течение 15-20 секунд, не жертвуя качеством. С научной точки зрения, происходит просто перемещение молекул и доведение их до приемлемой температуры. Это никак не влияет на вкус.

Как сообщал OBOZREVATEL, чай является важной составляющей рациона питания для людей, решивших сбросить лишние килограммы.