Чай в микроволновке: названы неожиданные преимущества

Елена Козлова FoodOboz 13:00, 3.06.2020

Австралийский ученый предложил кипятить воду для чая оригинальным способом, удивив многих любителей этого напитка.

Благодаря многолетним исследованиям доктор Куан Вуонг, специалист по питанию в Университете Ньюкасла, считает, что приготовление чая в микроволновой печи может быть наиболее эффективным методом, поскольку позволяет воспользоваться всеми его преимуществами.

Чтобы проверить эту теорию, Вуонг провел исследование по извлечению, выделению и очистке соединений в зеленом и черном чае, сообщает thedailymeal.com. В ходе исследования ученые поместили горячую воду в чашку с чайным пакетиком, приготовили в микроволновке чай в течение 30 секунд, вдвое убавив ее мощность, и оставили на одну минуту. Результаты показали, что метод не только дал "лучший" вкус, но и активировал 80% соединений, включая кофеин, теанин (способствует расслаблению) и полифенол (помогает защитить от дегенеративных заболеваний).

chaemania

Тем, кто не может представить процесс приготовления чая без чайника, необходимо знать следующее: не нужно кипятить одну и ту же воду более одного раза.

"Обычно, когда чай остывает, люди снова кипятят чайник и делают еще одну чашку. Но для хорошего чая нужна свежая вода, потому что при кипячении из нее удаляется весь кислород и азот", – отметил Уильям Горман, эксперт по чайным культурам и председатель Ассоциации чая и инфузий (Великобритания).

Он также считает, что чай можно подогревать в микроволновой печи в течение 15-20 секунд, не жертвуя качеством. С научной точки зрения, происходит просто перемещение молекул и доведение их до приемлемой температуры. Это никак не влияет на вкус.

Как сообщал OBOZREVATEL, чай является важной составляющей рациона питания для людей, решивших сбросить лишние килограммы.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Путин официально разрешил использовать ядерное оружие: озвучены условия

На Киевщине в начале лета внезапно выпал град: сеть удивило видео

На "Барабашово" в Харькове заявили о частичном выходе на докарантинный уровень

"Гражданская война": Fashion-директор Vogue Ukraine оскандалилась с высказыванием об Украине

"Съели" 2700 вагонов зерна: в МВД пообещали назвать имена "мышей"