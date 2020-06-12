Чим корисне цибулиння та як його використовувати: господаркам дали поради

Щоб внести свій вклад в харчування і в той же час заощадити гроші, варто скористатися цибулинням. З нього можна робити настоянки, супи, добрива для рослин або барвники для одягу.

За словами дієтолога Марти Морено, важливо максимально використовувати їжу. Під час приготування викидається дуже багато залишків – шкірка овочів або шматочки продуктів, які здаються непотрібними. Але з цибулею цього можна уникнути, тому що є декілька способів її повторного використання, повідомляє abc.es.

Цибуля – це їжа з високим вмістом води та клітковини, корисними властивостями та дуже низькою калорійністю. Вона додається до переважної більшісті страв, але її найтвердіші шари і цибулиння зазвичай викидаються. Проте настав час використовувати їх для інших цілей, а саме:

Готувати настій. Це корисний засіб від багатьох недуг. Має відхаркувальні, сечогінні та судиннозміцнюючі властивості.

Додавати в суп або рагу. За словами дієтолога, дуже типово використовувати в таких стравах цілу цибулю, а потім викидати або подрібнювати. Але замість цього можна замінити її на цибулиння, яке не тільки дає аромат, а й містить безліч поживних речовин.

Удобрювати посіви. Існують дослідження, які оцінюють корисність застосування цибулиння, змішаного з глинистим ґрунтом, для удобрення сільськогосподарських культур. Також можна доглядати за своїми домашніми рослинами. Для цього потрібно покласти цибулиння в миску з невеликою кількістю води, залишити на ніч, потім процідити, а рідину використовувати для поливання рослин.

Фарбувати одяг. Завдяки тому, що в жовтій цибулі є кверцетин (флавоноїд), вона має пігмент, який дає жовтий відтінок. З іншого боку, в фіолетовій цибулі є антоціани, які забезпечують відповідний колір.

ecology.md

Як фарбувати одяг цибулинням

Для фарбування одягу у велику каструлю з водою кладуть сіль (5 столових ложок на кожен літр води), додають цибулиння і варять до тих пір, поки вода не стане кольору цибулі. Потім кладуть одяг і залишають приблизно на 30 хвилин. Для посилення кольору можна додати трохи оцту. Після цього одяг потрібно випрати кілька разів, але окремо від інших речей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, макарони, боби, перець і цитрусові є одними з тих продуктів, які не варто викидати занадто швидко. У них тривалий період зберігання, тому вони можуть використовуватися на кухні значно довше.