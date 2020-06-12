Чем полезна луковая шелуха и как ее использовать: хозяйкам дали советы

Чтобы внести свой вклад в питание и в то же время сэкономить деньги, стоит воспользоваться луковой шелухой. С нее можно делать настойки, супы, удобрения для растений или красители для одежды.

По словам диетолога Марты Морено, важно максимально использовать пищу. Во время приготовления выбрасывается очень много остатков – кожура овощей или кусочки продуктов, которые кажутся ненужными. Но с луком этого можно избежать, потому что есть несколько способов его повторного использования, сообщает abc.es.

Лук – это пища с высоким содержанием воды и клетчатки, полезными свойствами и очень низкой калорийностью. Он добавляется в подавляющее большинство блюд, но его самые твердые слои и шелуха обычно выбрасываются. Тем не менее пришло время использовать их для других целей, а именно:

Готовить настой. Это полезное средство от многих недугов. Обладает отхаркивающими, мочегонными и сосудоукрепляющими свойствами.

Добавлять в суп или рагу. По словам диетолога, очень типично использовать в таких блюдах целый лук, а затем выбрасывать или измельчать. Но вместо этого можно заменить ее на шелуху, которая не только дает аромат, но и содержит множество питательных веществ.

Удобрять посевы. Существуют исследования, которые оценивают полезность применения шелухи, смешанной с глинистой почвой, для удобрения сельскохозяйственных культур. Также можно ухаживать за своими домашними растениями. Для этого нужно положить луковую шелуху в миску с небольшим количеством воды, оставить на ночь, затем процедить, а оставшуюся жидкость использовать для полива растений.

Красить одежду. Благодаря тому, что у желтого лука есть соединение под названием кверцетин (флавоноид), он имеет пигмент, который дает желтый оттенок. С другой стороны, в фиолетовом луке есть антоцианы, которые обеспечивают соответствующий цвет.

ecology.md

Как красить одежду луковой шелухой

Для покраски одежды в большую кастрюлю с водой помещают соль (5 столовых ложек на каждый литр воды), добавляют шелуху и варят до тех пор, пока вода не станет цвета лука. Затем помещают одежду и оставляют примерно на 30 минут. Для усиления цвета можно добавить немного уксуса. После этого одежду нужно постирать несколько раз, но отдельно от других вещей.

Как сообщал OBOZREVATEL, макароны, бобы, перец и цитрусовые являются одними из тех продуктов, которые не стоит выбрасывать слишком быстро. У них длительный период хранения, поэтому они могут использоваться на кухне значительно дольше.