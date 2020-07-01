Чим корисні фісташки: розкрито основні переваги для здоров'я

Олена Козлова FoodOboz 09:00, 1.07.2020

Фісташки мають численні переваги для здоров'я. Згідно з деякими дослідженнями, вони можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань на 30 %, запобігаючи інсульту, інфаркту міокарда та смертності від цих порушень.

Крім цього, фісташки значно впливають на роботу мозку, зір, вагу та різні системи організму, повідомляє saludycardiologia.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними властивостями і способами їх вживання.

Переваги фісташок:

  • Знижують артеріальний тиск;

  • Полегшують синтез оксиду азоту;

  • Є потужним вазодилататором (розширюють судини);

  • Полегшують ендотеліальну функцію;

  • Зменшують артеріальну жорсткість;

  • Запобігають діабету завдяки низькому глікемічному індексу;

  • Сприяють зростанню корисних бактерій в кишковій мікробіоті;

  • Забезпечують багато розчинних і нерозчинних волокон;

  • Діють як захисний засіб від хвороб очей.

Як їх вживати?

Фісташки – дуже поживний продукт. 30-грамова порція (близько 49 плодів) дає дорослим більше 11 % рекомендованої дози білка і близько 10 % – клітковини. Включити їх в свій щоденний раціон дуже легко. Існує безліч альтернативних варіантів, наприклад:

  • У складі середземноморської дієти;

  • В якості закуски протягом дня;

  • Обсмаженими в салаті;

  • У вигляді порції на сніданок і обід.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому волоські горіхи потрібно їсти щодня. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину, а їхні антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.

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