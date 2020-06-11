Озвучено 7 причин, чому волоські горіхи потрібно їсти щодня

Волоські горіхи багаті на омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень холестерину, а їхні антиоксидантні властивості підтримують здоров'я мозку.

Також вони забезпечують організм енергією, допомагають серцю і покращують настрій, повідомляє pequerecetas.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними причинами, чому волоські горіхи потрібно їсти щодня.

Волоські горіхи

Захищають мозок

Ці горіхи багаті на антиоксиданти, особливо на поліфеноли. Вони, крім боротьби з вільними радикалами, які викликають старіння клітин головного мозку, також мають протизапальні властивості. Наукові дослідження показали, що поліфеноли сприяють правильному функціонуванню когнітивних і моторних процесів. Крім того, вживання волоських горіхів пов'язано з поліпшенням неврологічного здоров'я, зниженням депресії та ризику розвитку деменції.

Регулюють холестерин

Завдяки наявності омега-3 жирних кислот вони знижують рівень тригліцеридів і "поганого" холестерину (ЛПНЩ), а в той же час підвищують рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ).

Бережуть серце

Омега-3, крім зниження ліпідів в плазмі (тригліцеридів і холестерину), володіє протизапальними, антитромботичними та антиаритмічними властивостями. Це знижує ймовірність серцево-судинних захворювань.

Близько 20 г очищених волоських горіхів забезпечують 9% рекомендованої добової дози магнію, важливого для серця мінералу. Він регулює ритм серця і сприяє притоку крові, що знижує ризик розвитку тромбозу.

Дають енергію

Волоські горіхи мають високу енергетичну цінність завдяки вмісту вуглеводів (30%) і білка (18%). І якщо врахувати, що вони також багаті вітаміном В, який необхідний для перетворення жирів, білків і вуглеводів в енергію, можна легко зрозуміти, що волоські горіхи – це ідеальна їжа для спортсменів, дітей та людей з підвищеними щоденними потребами в енергії та мікроелементах.

Волоські горіхи

Корисні при діабеті

Багато досліджень показують, що біоактивні речовини, які присутні у волоських горіхах, можуть бути корисні проти хронічних запальних процесів, пов'язаних з інсулінорезистентністю та діабетом. Крім того, люди з такими захворюваннями часто мають високий рівень тригліцеридів і низький рівень "хорошого" холестерину, а омега-3, які містяться в цих горіхах, допоможуть їх вирівняти.

Ефективні проти хвороби Альцгеймера

Вчені оцінили вплив середземноморської дієти на первинну профілактику хронічних захворювань. На додаток до висновків про здоров'я серцево-судинної системи, вони також встановили, що споживання волоських горіхів може надавати захисну дію проти окисного стресу і загибелі клітин, які відбуваються в мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Це пояснюється вмістом в них альфа-ліноленової кислоти (ALA).

Покращують настрій

Згідно з дослідженням Університету Барселони, проведеним на людях з метаболічним синдромом, споживання волоських горіхів і мигдалю призводить до значного підвищення рівня серотоніну. Серотонін – це гормон, який пов'язаний з балансом настрою. Різні дослідження показали, що люди, які страждають депресією, мають низький рівень серотоніну, тому його підвищення пов'язане з відчуттям благополуччя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про переваги кедрових горіхів. У них міститься висока кількість незамінних жирних кислот омега-3 і омега-6, які важливі для регуляції артеріального тиску.

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