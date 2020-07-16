Чому потрібно їсти кавун: названо 10 вагомих причин
Хоча багато хто думає, що кавун складається тільки з води і цукру, в ньому міститься безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. При цьому він має низьку кількість калорій.
Серед головних переваг виділяється здатність поліпшувати здоров'я кісток, очищати нирки та запобігати пошкодженню клітин, повідомляє psicologiaymente.com.
10 причин, чому потрібно їсти кавун
Підвищує гідратацію організму
Кавун на 92 % складається з води і містить важливі електроліти, завдяки чому сприяє підтриманню водного балансу в організмі.
Зміцнює імунну систему та запобігає пошкодженню клітин
Він багатий на вітамін С, який необхідний для імунної системи, щоб боротися з різними захворюваннями (наприклад, застудою). Також підтримує окислювально-відновний баланс клітин і захищає від активних форм кисню, які їх пошкоджують.
Бере участь в загоєнні ран
Роль вітаміну С спостерігалася в численних дослідженнях, оскільки він необхідний для формування нової сполучної тканини. Ферменти, які беруть участь в утворенні колагену (основного компонента загоєння ран), неефективні без вітаміну С.
Поліпшує здоров'я кісток
Кавун містить лікопін – пігмент, необхідний для здоров'я кісток. Він зменшує окислювальний стрес, який зазвичай знижує активність остеобластів і остеокластів – двох кісткових клітин, що беруть участь в патогенезі остеопорозу. Крім того, кавун багатий на калій, завдяки чому допомагає утримувати кальцій в організмі, що призводить до оздоровлення кісток і суглобів.
Зміцнює серцево-судинну систему
Споживання кавуна у великих кількостях позитивно впливає на серцево-судинні функції, оскільки збільшує кровотік за рахунок вазодилатації (розширення судин).
Допомагає зменшити кількість жиру
В ньому міститься цитрулін – амінокислота, яка допомагає зменшити кількість жиру в клітинах. Вона перетворюється на аргінін з допомогою нирок. Коли абсорбується, здатна блокувати активність тканеспецифічної лужної фосфатази, допомагаючи запобігти надмірному накопиченню жиру в організмі.
Має сечогінний ефект
Це природний сечогінний засіб, який допомагає збільшити потік сечі та очищає нирки. Також кавун бере участь в процесі видалення аміаку з печінки. Він є відмінним натуральним продуктом для схуднення.
Поліпшує здоров'я очей
Кавун – гарне джерело бета-каротину, який перетворюється на вітамін А. Він допомагає виробляти пігменти в сітківці ока і захищає від вікової дегенерації жовтої плями. Також запобігає нічній сліпоті, підтримує здоров'я шкіри, зубів, скелета, м'яких тканин і слизових оболонок.
Має протизапальну та антиоксидантну дію
Кавун багатий на такі фенольні сполуки, як флавоноїди, каротиноїди та трітерпеноїди. Каротиноїдний лікопін корисний для зменшення запалення і нейтралізації вільних радикалів. Тритерпеноїд кукурбітацин Е блокує активність ферментів циклооксигенази, які зазвичай викликають запальний процес.
Зменшує ризик розвитку раку
Будучи відмінним джерелом вітаміну С та інших антиоксидантів, кавун допомагає боротися з утворенням вільних радикалів. За даними різних досліджень, споживання лікопіну пов'язане зі зменшенням ризику раку простати.
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