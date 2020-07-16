Чому потрібно їсти кавун: названо 10 вагомих причин

Хоча багато хто думає, що кавун складається тільки з води і цукру, в ньому міститься безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. При цьому він має низьку кількість калорій.

Серед головних переваг виділяється здатність поліпшувати здоров'я кісток, очищати нирки та запобігати пошкодженню клітин, повідомляє psicologiaymente.com.

Кавун бере участь в процесі видалення аміаку з печінки

10 причин, чому потрібно їсти кавун

Підвищує гідратацію організму

Кавун на 92 % складається з води і містить важливі електроліти, завдяки чому сприяє підтриманню водного балансу в організмі.

Зміцнює імунну систему та запобігає пошкодженню клітин

Він багатий на вітамін С, який необхідний для імунної системи, щоб боротися з різними захворюваннями (наприклад, застудою). Також підтримує окислювально-відновний баланс клітин і захищає від активних форм кисню, які їх пошкоджують.

Бере участь в загоєнні ран

Роль вітаміну С спостерігалася в численних дослідженнях, оскільки він необхідний для формування нової сполучної тканини. Ферменти, які беруть участь в утворенні колагену (основного компонента загоєння ран), неефективні без вітаміну С.

Поліпшує здоров'я кісток

Кавун містить лікопін – пігмент, необхідний для здоров'я кісток. Він зменшує окислювальний стрес, який зазвичай знижує активність остеобластів і остеокластів – двох кісткових клітин, що беруть участь в патогенезі остеопорозу. Крім того, кавун багатий на калій, завдяки чому допомагає утримувати кальцій в організмі, що призводить до оздоровлення кісток і суглобів.

Зміцнює серцево-судинну систему

Споживання кавуна у великих кількостях позитивно впливає на серцево-судинні функції, оскільки збільшує кровотік за рахунок вазодилатації (розширення судин).

Допомагає зменшити кількість жиру

В ньому міститься цитрулін – амінокислота, яка допомагає зменшити кількість жиру в клітинах. Вона перетворюється на аргінін з допомогою нирок. Коли абсорбується, здатна блокувати активність тканеспецифічної лужної фосфатази, допомагаючи запобігти надмірному накопиченню жиру в організмі.

Має сечогінний ефект

Це природний сечогінний засіб, який допомагає збільшити потік сечі та очищає нирки. Також кавун бере участь в процесі видалення аміаку з печінки. Він є відмінним натуральним продуктом для схуднення.

Поліпшує здоров'я очей

Кавун – гарне джерело бета-каротину, який перетворюється на вітамін А. Він допомагає виробляти пігменти в сітківці ока і захищає від вікової дегенерації жовтої плями. Також запобігає нічній сліпоті, підтримує здоров'я шкіри, зубів, скелета, м'яких тканин і слизових оболонок.

Має протизапальну та антиоксидантну дію

Кавун багатий на такі фенольні сполуки, як флавоноїди, каротиноїди та трітерпеноїди. Каротиноїдний лікопін корисний для зменшення запалення і нейтралізації вільних радикалів. Тритерпеноїд кукурбітацин Е блокує активність ферментів циклооксигенази, які зазвичай викликають запальний процес.

Зменшує ризик розвитку раку

Будучи відмінним джерелом вітаміну С та інших антиоксидантів, кавун допомагає боротися з утворенням вільних радикалів. За даними різних досліджень, споживання лікопіну пов'язане зі зменшенням ризику раку простати.

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