Почему нужно есть арбуз: названы 10 весомых причин

Хотя многие думают, что арбуз состоит только из воды и сахара, в нем содержится множество витаминов, минералов и антиоксидантов. При этом он имеет низкое количество калорий.

Среди главных преимуществ выделяется способность улучшать здоровье костей, очищать почки и предотвращать повреждение клеток, сообщает psicologiaymente.com.

Арбуз участвует в процессе удаления аммиака из печени

10 причин, почему нужно есть арбуз

Повышает гидратацию организма

Арбуз на 92 % состоит из воды и содержит важные электролиты, благодаря чему способствует поддержанию водного баланса в организме.

Укрепляет иммунную систему и предотвращает повреждение клеток

Он богат витамином С, который необходим для иммунной системы, чтобы бороться с различными заболеваниями (например, простудой). Также поддерживает окислительно-восстановительный баланс клеток и защищает от активных форм кислорода, которые их повреждают.

Участвует в заживлении ран

Роль витамина С наблюдалась в многочисленных исследованиях, поскольку он необходим для формирования новой соединительной ткани. Ферменты, которые участвуют в образовании коллагена (основного компонента заживления ран), неэффективны без витамина С.

Улучшает здоровье костей

Арбуз содержит ликопин – пигмент, необходимый для здоровья костей. Он уменьшает окислительный стресс, который обычно снижает активность остеобластов и остеокластов – двух костных клеток, участвующих в патогенезе остеопороза. Кроме того, арбуз богат калием, благодаря чему помогает удерживать кальций в организме, что приводит к оздоровлению костей и суставов.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Потребление арбуза в больших количествах положительно влияет на сердечно-сосудистые функции, поскольку увеличивает кровоток за счет вазодилатации (расширения сосудов).

Помогает уменьшить количество жира

В нем содержится цитруллин – аминокислота, которая помогает уменьшить количество жира в клетках. Она превращается в аргинин с помощью почек. Когда абсорбируется, способна блокировать активность тканеспецифической щелочной фосфатазы, помогая предотвратить чрезмерное накопление жира в организме.

Обладает мочегонным эффектом

Это природное мочегонное средство, которое помогает увеличить поток мочи и очищает почки. Также арбуз участвует в процессе удаления аммиака из печени. Он является отличным натуральным продуктом для похудения.

Улучшает здоровье глаз

Арбуз – хороший источник бета-каротина, который превращается в витамин А. Он помогает производить пигменты в сетчатке глаза и защищает от возрастной дегенерации желтого пятна. Также предотвращает ночную слепоту, поддерживает здоровье кожи, зубов, скелета, мягких тканей и слизистых оболочек.

Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие

Арбуз богат такими фенольными соединениями, как флавоноиды, каротиноиды и тритерпеноиды. Каротиноидный ликопин полезен для уменьшения воспаления и нейтрализации свободных радикалов. Тритерпеноид кукурбитацин Е блокирует активность ферментов циклооксигеназы, которые обычно вызывают воспалительный процесс.

Уменьшает риск развития рака

Являясь отличным источником витамина С и других антиоксидантов, арбуз помогает бороться с образованием свободных радикалов. По данным различных исследований, потребление ликопина связано с уменьшением риска рака простаты.

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