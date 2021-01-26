Чому взимку постійно хочеться їсти та як з цим боротися

Зима – це не лише Новий рік і білий пухнастий сніг. Зима – це ще нескінченне почуття голоду, яке наш організм постійно відчуває у цю пору року.

Найцікавіше, що легкий перекус в цьому випадку не працює: мозок вимагає смаженої картоплі, м'яса в підливі, а також жирних майонезних салатів. Чому так відбувається? І як з цим боротися? Редакція FoodOboz вирішила покопатися в цьому питанні і знайшла кілька причин, які пояснюють наш постійний жор.

Причина перша. Холода

Вся справа в тому, що в холодну пору року наш організм потребує більше енергії, щоб зігріти себе. А жирна, ситна їжа є одним з ефективних джерел "обігріву". Логіка проста: щойно температура вашого тіла знижується, в мозок надходить сигнал про те, що потрібно зігрітися і рука сама тягнеться до холодильника.

Що робити? Чи не перемерзати. Одягайтеся тепліше – на радість своєму організму, мамі та бабусі. Купіть термобілизну, светр товстої в'язки і пуховик нижче колін. І не забувайте, що багатошаровість і оверсайз зараз у моді.

Брак серотоніна взимку ми намагаємося заповнити їжею. unsplash.com

Причина друга. Рано темнішає

Так, короткий світловий день теж впливає на відчуття голоду. Тут варто звинувачувати мелатонін – гормон, який відповідає за синхронізацію сну і неспання. Вся справа в тому, що мелатонін синтезується в темряві, а взимку через те, що світловий день дуже короткий, гормон починає вироблятися задовго до того, як ми збираємося лягати спати. У зв'язку з цим вдень ми ходимо сонні та мляві, а вночі не можемо заснути через порушення біоритму (знову-таки через короткий світловий день). У результаті цього розвивається безсоння і депресія, вічні супутники яких – постійне відчуття голоду.

Що робити? Вмикайте світло. Хоч всі лампи відразу – приміщення, в якому ви перебуваєте, має бути максимально освітленим. А ось вночі навпаки намагайтеся спати в абсолютній темряві (так, від смартфона теж потрібно відмовитися). І намагайтеся гуляти в світлий час доби. Прогулянка на свіжому повітрі відволіче ваші думки від почуття голоду.

Причина третя. Сповільнений метаболізм

У холодну пору року швидкість обміну речовин починає гальмувати, організм переходить у режим накопичення, намагаючись якомога більше відкласти "про запас". Тобто в жир під шкірою. Тому перманентне почуття голоду – абсолютно природний стан взимку.

Що робити? Намагайтеся їсти маленькими порціями і не менше п'яти разів на день. І обов'язково займайтеся спортом – лижі, ковзани, сноуборд та інші зимові активності навряд чи будуть доступні влітку. Тому краще зараз, ніж ніколи. І не сідайте зараз на дієту: організм не дозволить вам так просто спалити "зігріваючий" жир, тому в першу чергу ви втратите м'язову масу, і лише потім – зайві кілограми.

Причина четверта. Мало води

Дефіцит рідини в організмі може сприйматися нами як почуття голоду. По-перше, взимку ми апріорі п'ємо менше води, ніж влітку. По-друге, кондиціонери, обігрівачі та батареї неймовірно сушать повітря, через що волога з нашого організму йде колосальними темпами. Але проблема в тому, що холод притуплює відчуття спраги і жодних сигналів про необхідність поповнити водний баланс, організм нам не подає. Зате сигналить про почуття голоду.

Що робити? Хочеш їсти – попий води. Якщо ви відчуваєте голод, випийте склянку води. Хтозна, може, це саме те, що потрібно вам в даний момент.

Не зловживайте тортиками та шоколадками взимку. unsplash.com

Причина п'ята. Зимова депресія

Сезонна хандра часто пов'язана з відсутністю сонця. Крім короткого світлового дня взимку на нас тисне вічно похмура погода. Та саме завдяки ультрафіолету в нашому організмі виробляється вітамін D, без якого неможливе виробництво гормону щастя під назвою серотонін. Через брак серотоніну організм починає виробляти гормони стресу (кортизол і адреналін), які посилають мозку сигнали про те, що людина знаходиться в небезпеці і терміново потребує захисту та енергетичної підпитки. Тобто їжі.

Що робити? Підвищувати рівень серотоніну в організмі. Дивіться фільми, які покращують ваш настрій, слухайте улюблену музику, спілкуйтеся з близькими і рідними людьми. Намагайтеся знаходити більше приводів для радості у повсякденних речах.

Крім того, серотонін можна отримати з продуктів, в яких міститься глюкоза і триптофан. Найбільше триптофану міститься в курці, індичці, рибі, пісному м'ясі, сирах, яйцях, зернових і горіхах. Додавши їх у свій повсякденний раціон, ви позбудетеся від почуття голоду, викликаного поганим настроєм. А ось глюкозу намагайтеся отримувати з рослинної їжі: купуйте фрукти і ягоди, а від від цукерок, шоколадок, тортом і тістечок краще відмовитися.

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