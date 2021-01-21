9 продуктів, які замінять цукор у десертах

Цукор – біла смерть. Дієтологи всього світу кричать про необхідність обмежити вживання його. Проте що робити, коли відчайдушно хочеться солодкого? Вихід простий: шукати рослинні аналоги.

Кондитер і телеведуча Ліза Глінська розповідає, чим можна замінити цукор у десертах і випічці. На своїй сторінці в Facebook вона написала список продуктів, які не шкодять здоров'ю.

Мед. Його іноді можна використовувати у випічці, для граноли, в солодких кашах, для оладок і млинців. А також робити креми, муси, желе з додаванням меду.

Сироп топінамбура. Цей підсолоджувач можна додавати в тісто для млинців або сирників, а також в іншу випічку. Сироп топінамбура (земляної груші) містить корисні пектини та інулін, тому підійде для діабетиків. "Я часто віддаю йому перевагу", – говорить Глінська.

Кленовий сироп. Цей сироп дуже низькокалорійний, а солодкості йому надає декстроза. З кленовим сиропом можна подавати каші, морозиво, вафлі, млинці та оладки, додавати в чай, каву, солодкі напої та випічку.

Сироп агави. Цей сироп зовні схожий на мед, але солодший – у ньому дуже багато фруктози, він солодший за цукор у 1,5 раза. А ще сироп не втрачає корисних властивостей під час нагрівання, тому ідеально підходить для випічки.

Фінікова паста. Підійде для деяких видів бісквіта (наприклад, шарлотки), кексів, мафінів, цукерок, пісного крему без цукру. Фінікову пасту можна приготувати самостійно або ж купити фініковий сироп. "Будьте уважні! Практично всі фініки, які продаються у нас, просочені цукровим сиропом", – каже Глінська.

У каву та чай краще додавати кокосовий цукор. Джерело: unsplash.com

Бананове пюре. У кексах і бісквітах без яєць цукор можна замінити на банани або пюре з інших фруктів – наприклад, яблучним. Акцент саме на бісквітах без яєць – бо без цукру яйця не зіб'ються.

Фруктові та ягідні соки. Ці замінники цукру підійдуть для приготування желе. Використовуйте мандариновий, апельсиновий, полуничний, яблучний, абрикосовий соки – в них міститься багато глюкози.

Стевія. Цей продукт у багато разів солодший за білий цукор. Екстракт стевії можна використовувати замість цукру під час приготування крему.

Кокосовий цукор. У цього продукту висока калорійність, однак низький глікемічний індекс. Кава та чай із кокосовим цукром – ідеальне поєднання.

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