"Чудова дев'ятка": кращі коктейлі з алкогольним напоєм "Аль Капоне"

Віскі – напій з чоловічим характером. Адже не дарма саме цей напій став "візитною карткою" американських мафіозі 1930-х років – і завоював мільйони сердець на всій планеті. Алкогольний напій "Аль Капоне", який виробляє молода українська компанія АБК-Дніпро, приготований у кращих традиціях приготування віскі. А яскраве і цікаве оформлення пляшки з етикеткою у вигляді шматочка американської газети 1930-х років з фотографією найвідомішого гангстера всіх часів і народів Аль Капоне – ідеально доповнює її вміст. А ще алкогольний напій "Аль Капоне" - прекрасна основа для приготування коктейлів. Принаймні в цьому переконаний директор з виробництва АБК Дніпро Денис Петровський. Він пропонує свій топ рецептів кращих коктейлів з використанням алкогольного напою "Аль Капоне", якими регулярно пригощає своїх гостей – і які, як сподівається Петровський, припадуть до смаку і читачам OBOZREVATEL.

1. Каліфорнійський лимонад

"Al Capone" - 30 мл

Спрайт - 40 мл

Лимонний сік - 10-15 мл

Перемішайте всі інгредієнти. Якщо напій вийде занадто кислуватим – можна додати в нього трохи цукру.

Подається такий коктейль в високих склянках або келихах.

2. "Сіра птаха"

"Al Capone" - 30 мл

Лікер "Бейліс" - 10 мл

Вершки - 10 мл.

Змішайте інгредієнти і розлийте в шоти. Незважаючи на те, що до складу коктейлю входять вершки – він виходить міцним і більше сподобається чоловікам. Пити його рекомендують залпом.

3. Віскі сауер

"Al Capone" - 45 мл

Лимонний сік – 30 мл

Цукровий сироп – 15 мл

Кілька крапель яєчного білка

Скибочка апельсина

Коктейльна вишня.

Кілька кубиків льоду.

Лід викладіть в шейкер, туди ж влийте "Al Capone", лимонний сік, цукровий сироп і білок. Кілька разів інтенсивно струсіть. Перелийте в склянку з льодом. Прикрасьте вишнею і часточкою апельсина.

4. Кава по-ірландськи

Гаряча кава – 80 мл

Коричневий цукор – 1 ч.л.

Ірландський віскі – 40 мл

Збиті вершки – 30 мл.

У високий келих вилийте каву, розчиніть у ній цукор, влийте "Al Capone" і перемішайте. Візьміть чайну ложечку – і розмістіть її над келихом. Повільно і акуратно наливайте в ложечку вершки: так вони ляжуть рівним шаром поверх коктейлю.

5. Олд фешн

Цукор-рафінад – 1 кубик

Ангостура - 2 краплі

Содова - кілька крапель

"Al Capone" - 45 мл

Лід

Скибочка апельсина

Коктейльна вишня

На дно склянки опустіть кубик цукру. На нього капніть ангостуру і содову. Придушіть мадлером або ложкою. Викладіть лід, влийте "Al Capone" і акуратно перемішайте. Прикрасьте апельсином і вишнею.

6. М'ятний джулеп

"Al Capone" - 60 мл

М'ята – 5 гілочок

Цукрова пудра – 1 ч.л.

Вода – 2 ч.л.

Подрібнений лід

На дно склянки покладіть 4 гілочки м'яти, цукрову пудру – придушіть мадлером або ложечкою. Заповніть склянку льодом і влийте "Al Capone". Прикрасьте м'ятою.

7. Гарячий тодді

"Al Capone" - 50 мл

Мед – 3 ч.л.

Кориця – 1 паличка

Окріп – 200 мл

Кілька крапель лимонного соку

2 кружечка лимона

2 бутони сушеної гвоздики

Змішайте віскі і мед і розлийте по двох жароміцних келихах. Додайте в кожен келих по половинці коричної палички і по 100 мл окропу. Влийте лимонний сік і викладіть в келихи по кружечку лимона і бутону гвоздики.

8. Хрещений батько

"Al Capone" - 35 мл

Амаретто -35 мл

Кілька кубиків льоду;

У склянку з льодом влийте віскі і амаретто і акуратно перемішайте.

9. Алгонкин

"Al Capone" - 45 мл

Сухий вермут – 20 мл

Ананасовий сік – 20 мл

Лід

В заповнений льодом шейкер влийте віскі, вермут і сік. Гарненько струсіть і перелийте в келих. Подається такий коктейль без льоду.