"Великолепная девятка": лучшие коктейли с алкогольным напитком "Аль Капоне"
Виски – напиток с мужским характером. Не зря ведь именно этот напиток стал "визитной карточкой" американских мафиози 1930-х годов – и завоевал миллионы сердец на всей планете. Алкогольный напиток "Аль Капоне", который производит молодая украинская компания АБК-Днепр, приготовлен в лучших традициях приготовления виски. А яркое и интересное оформление бутылки с этикеткой в виде обрывка американской газеты времен 1930-х годов с фотографией самого известного гангстера всех времен и народов Аль Капоне – идеально дополняет ее содержимое. А еще алкогольный напиток "Аль Капоне" - прекрасная основа для приготовления коктейлей. По крайней мере, в этом убежден директор по производству АБК Днепр Денис Петровский. Он предлагает свой топ рецептов лучших коктейлей с использованием алкогольного напитка "Аль Капоне", которыми регулярно угощает своих гостей – и которые, как надеется Петровский, придутся по вкусу читателям OBOZREVATEL.
1. Калифорнийский лимонад
"Al Capone" — 30 мл
Спрайт — 40 мл
Лимонный сок — 10-15 мл
Перемешайте все ингредиенты. Если напиток получится слишком кисловатым – можно добавить в него немного сахара.
Подается такой коктейль в высоких стаканах или бокалах.
2. "Серая птица"
"Al Capone" — 30 мл
Ликер "Бейлис" — 10 мл
Сливки — 10 мл.
Смешайте ингредиенты и разлейте в шоты. Несмотря на то, что в состав коктейля входят сливки – он получается крепким и больше понравится мужчинам. Пить его рекомендуют залпом.
3. Виски сауэр
"Al Capone" — 45 мл
Лимонный сок – 30 мл
Сахарный сироп – 15 мл
Несколько капель яичного белка
Долька апельсина
Коктейльная вишня.
Несколько кубиков льда.
Лед выложите в шейкер, туда же влейте "Al Capone", лимонный сок, сахарный сироп и белок. Несколько раз интенсивно встряхните. Перелейте в стакан со льдом. Украсьте вишенкой и долькой апельсина.
4. Кофе по-ирландски
Горячий кофе – 80 мл
Коричневый сахар – 1 ч.л.
Ирландский виски – 40 мл
Взбитые сливки – 30 мл.
В высокий бокал вылейте кофе, растворите в нем сахар, влейте "Al Capone" и перемешайте. Возьмите чайную ложечку – и разместите ее над бокалом. Медленно и аккуратно наливайте в нее сливки: они лягут ровным слоем поверх коктейля.
5. Олд фешн
Сахар-рафинад – 1 кубик
Ангостура - 2 капли
Содовая - несколько капель
"Al Capone" - 45 мл
Лед
Долька апельсина
Коктейльная вишня
На дно стакана опустите кубик сахара. На него капните ангостуру и содовую. Подавите мадлером или ложкой. Выложите лед, влейте "Al Capone" и аккуратно перемешайте. Украсьте апельсином и вишней.
6. Мятный джулеп
"Al Capone" - 60 мл
Мята – 5 веточек
Сахарная пудра – 1 ч.л.
Вода – 2 ч.л.
Дробленный лед
На дно стакана положите 4 веточки мяты, сахарную пудру – подавите мадлером или ложечкой. Заполните стакан льдом и влейте "Al Capone". Украсьте оставшейся мятой.
7. Горячий тодди
"Al Capone" - 50 мл
Мед – 3 ч.л.
Корица – 1 палочка
Кипяток – 200 мл
Несколько капель лимонного сока
2 кружочка лимона
2 бутона сушеной гвоздики
Смешайте виски и мёд и разлейте по двум жаропрочным бокалам. Добавьте в каждый бокал по половинке коричной палочки и по 100 мл кипящей воды. Влейте лимонный сок и выложите в бокалы по кружочку лимона и бутончику гвоздики.
8. Крёстный отец
"Al Capone" - 35 мл
Амаретто -35 мл
Несколько кубиков льда;
В стакан со льдом влейте виски и амаретто и аккуратно перемешайте.
9. Алгонкин
"Al Capone" - 45 мл
Сухой вермут – 20 мл
Ананасовый сок – 20 мл
Лед
В заполненный льдом шейкер влейте виски, вермут и сок. Хорошенько встряхните и перелейте в бокал. Подается такой коктейль без льда.