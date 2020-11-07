"Великолепная девятка": лучшие коктейли с алкогольным напитком "Аль Капоне"

Виски – напиток с мужским характером. Не зря ведь именно этот напиток стал "визитной карточкой" американских мафиози 1930-х годов – и завоевал миллионы сердец на всей планете. Алкогольный напиток "Аль Капоне", который производит молодая украинская компания АБК-Днепр, приготовлен в лучших традициях приготовления виски. А яркое и интересное оформление бутылки с этикеткой в виде обрывка американской газеты времен 1930-х годов с фотографией самого известного гангстера всех времен и народов Аль Капоне – идеально дополняет ее содержимое. А еще алкогольный напиток "Аль Капоне" - прекрасная основа для приготовления коктейлей. По крайней мере, в этом убежден директор по производству АБК Днепр Денис Петровский. Он предлагает свой топ рецептов лучших коктейлей с использованием алкогольного напитка "Аль Капоне", которыми регулярно угощает своих гостей – и которые, как надеется Петровский, придутся по вкусу читателям OBOZREVATEL.

1. Калифорнийский лимонад

"Al Capone" — 30 мл

Спрайт — 40 мл

Лимонный сок — 10-15 мл

Перемешайте все ингредиенты. Если напиток получится слишком кисловатым – можно добавить в него немного сахара.

Подается такой коктейль в высоких стаканах или бокалах.

2. "Серая птица"

"Al Capone" — 30 мл

Ликер "Бейлис" — 10 мл

Сливки — 10 мл.

Смешайте ингредиенты и разлейте в шоты. Несмотря на то, что в состав коктейля входят сливки – он получается крепким и больше понравится мужчинам. Пить его рекомендуют залпом.

3. Виски сауэр

"Al Capone" — 45 мл

Лимонный сок – 30 мл

Сахарный сироп – 15 мл

Несколько капель яичного белка

Долька апельсина

Коктейльная вишня.

Несколько кубиков льда.

Лед выложите в шейкер, туда же влейте "Al Capone", лимонный сок, сахарный сироп и белок. Несколько раз интенсивно встряхните. Перелейте в стакан со льдом. Украсьте вишенкой и долькой апельсина.

4. Кофе по-ирландски

Горячий кофе – 80 мл

Коричневый сахар – 1 ч.л.

Ирландский виски – 40 мл

Взбитые сливки – 30 мл.

В высокий бокал вылейте кофе, растворите в нем сахар, влейте "Al Capone" и перемешайте. Возьмите чайную ложечку – и разместите ее над бокалом. Медленно и аккуратно наливайте в нее сливки: они лягут ровным слоем поверх коктейля.

5. Олд фешн

Сахар-рафинад – 1 кубик

Ангостура - 2 капли

Содовая - несколько капель

"Al Capone" - 45 мл

Лед

Долька апельсина

Коктейльная вишня

На дно стакана опустите кубик сахара. На него капните ангостуру и содовую. Подавите мадлером или ложкой. Выложите лед, влейте "Al Capone" и аккуратно перемешайте. Украсьте апельсином и вишней.

6. Мятный джулеп

"Al Capone" - 60 мл

Мята – 5 веточек

Сахарная пудра – 1 ч.л.

Вода – 2 ч.л.

Дробленный лед

На дно стакана положите 4 веточки мяты, сахарную пудру – подавите мадлером или ложечкой. Заполните стакан льдом и влейте "Al Capone". Украсьте оставшейся мятой.

7. Горячий тодди

"Al Capone" - 50 мл

Мед – 3 ч.л.

Корица – 1 палочка

Кипяток – 200 мл

Несколько капель лимонного сока

2 кружочка лимона

2 бутона сушеной гвоздики

Смешайте виски и мёд и разлейте по двум жаропрочным бокалам. Добавьте в каждый бокал по половинке коричной палочки и по 100 мл кипящей воды. Влейте лимонный сок и выложите в бокалы по кружочку лимона и бутончику гвоздики.

8. Крёстный отец

"Al Capone" - 35 мл

Амаретто -35 мл

Несколько кубиков льда;

В стакан со льдом влейте виски и амаретто и аккуратно перемешайте.

9. Алгонкин

"Al Capone" - 45 мл

Сухой вермут – 20 мл

Ананасовый сок – 20 мл

Лед

В заполненный льдом шейкер влейте виски, вермут и сок. Хорошенько встряхните и перелейте в бокал. Подается такой коктейль без льда.