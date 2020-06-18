Дерев'яна vs пластикова: яка обробна дошка безпечніша

Купуючи обробну дошку, часто виникають сумніви про те, яка з них безпечніша. Безумовно, дерев'яна коштує дорожче, ніж пластикова, але вона набагато довговічніша.

Крім того, з нею не доведеться турбуватися про попадання бактерій в їжу, повідомляє eatthis.com.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними перевагами та недоліками кожної з них, згідно з думкою американських шеф-кухарів.

Дерев'яні обробні дошки

Переваги: дерев'яні обробні дошки є більш довговічними, ніж їх пластикові аналоги. Крім того, в них міститься менше бактерій. Також їх можна відновити у разі пошкодження.

Недоліки: через вологу вони здатні деформуватися і тріскатися. Їх не можна мити в посудомийній машині, тому знадобиться додатковий час, щоб зробити це вручну. Крім того, важливо обробляти такі дошки маслом і завжди стежити за тим, щоб вони не були занадто вологими. Їх необхідно ретельно витирати після кожного використання.

В цілому дерев'яні дошки, особливо з товстої деревини, потребують більшого догляду.

Пластикові обробні дошки

Переваги: пластикові обробні дошки гарні тим, що їх простіше мити (можна навіть в посудомийній машині), а також відносно недорого замінити в разі пошкодження.

Недоліки: через природне зношування, яке супроводжується багаторазовим використанням, на таких дошках існує ризик розмноження бактерій, які неможливо вимити навіть в посудомийній машині. Таким чином, незважаючи на те, що пластикова дошка дешевша, ніж дерев'яна, не вдасться заощадити багато грошей, якщо доведеться її частіше замінювати.

В цілому пластикові дошки потребують меншого догляду.

Отже, які дошки найкращі?

Тим, хто шукає зручності, а також не планує використовувати обробну дошку щодня, підійде пластиковий варіант. В іншому випадку, дерев'яна дошка буде більш грамотним рішенням. Вона не тільки довше прослужить, а й позбавить занепокоєння про попадання бактерій в їжу.

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