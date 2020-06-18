Деревянная vs пластиковая: какая разделочная доска более безопасна

Покупая разделочную доску, часто возникают сомнения о том, какая из них более безопасна. Безусловно, деревянная стоит дороже, чем пластиковая, но она намного долговечнее.

Кроме того, с ней не придется беспокоиться о попадании бактерий в пищу, сообщает eatthis.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными преимуществами и недостатками каждой из них, согласно мнению американских шеф-поваров.

Деревянные разделочные доски

Преимущества: деревянные разделочные доски являются более долговечными, чем их пластиковые аналоги. Кроме того, в них содержится меньше бактерий. Также их можно восстановить в случае повреждения.

Недостатки: из-за влаги они способны деформироваться и трескаться. Их нельзя мыть в посудомоечной машине, поэтому понадобится дополнительное время, чтобы сделать это вручную. Кроме того, важно обрабатывать такие доски маслом и всегда следить за тем, чтобы они не были слишком влажными. Их необходимо тщательно вытирать после каждого использования.

В целом деревянные доски, особенно из более толстой древесины, требуют большего ухода.

Пластиковые разделочные доски

Преимущества: пластиковые разделочные доски хороши тем, что их проще мыть (можно даже в посудомоечной машине), а также относительно недорого заменить в случае повреждения.

Недостатки: из-за естественного износа, который сопровождается многократным использованием, на таких досках существует риск размножения бактерий, которые невозможно вымыть даже в посудомоечной машине. Таким образом, несмотря на то, что пластиковая доска дешевле, чем деревянная, не удастся сэкономить много денег, если придется ее чаще заменять.

В целом пластиковые доски требуют меньшего ухода.

Итак, какие доски лучше?

Тем, кто ищет удобства, а также не планирует использовать разделочную доску каждый день, подойдет пластиковый вариант. В противном случае, деревянная доска будет более грамотным решением. Она не только дольше прослужит, но и избавит от беспокойства о попадании бактерий в пищу.

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