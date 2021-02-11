Дієтологиня дала три поради, які допоможуть швидко скинути вагу

Американська дієтологиня Рейчел Пол впевнена, що люди, які бажають скинути вагу, можуть швидше досягти поставленої мети, якщо наслідуватимуть її рекомендацій.

Як пише NDTV, Рейчел дала три ради, які мають полегшать процес схуднення.

Перша порада

Не порівнювати себе з іншими. Рейчел Пол впевнена, що кожна людина має індивідуальні можливості організму. У всіх різні потреби, тому дієта або вправи, які допомагають схуднути вашому другу, мамі або сусідові, можуть абсолютно не підійти вам. Темпи схуднення теж залежать від індивідуальних особливостей.

"Немає жодного зв'язку між потребами вашого організму і потребами вашої найкращої подруги або сестри", – пояснила Пол.

Друга порада

Не заїдати стрес. Жодну їжу не можна використовувати як заспокійливе. Так, їжа здатна подарувати розраду в моменти смутку, однак при цьому вона заважає вам позбавитися зайвих кілограмів.

"Їжа приносить лише тимчасове полегшення, проте абсолютно не вирішує проблеми. Замість цього подбайте про себе так, щоб це працювало на довгострокову перспективу", – зазначила дієтолог.

Порада третя

Не соромитися простих рецептів. За словами Пол, у деяких ситуаціях прості і банальні на перший погляд страви можуть бути дуже корисними. Експерт впевнена, що будь-яка людина має вміти готувати страви, що складаються всього з трьох або чотирьох інгредієнтів.

"Тоді дотримуватися здорового харчування буде простіше, веселіше і буде не так втомлювати", – повідомила лікар.

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