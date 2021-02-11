Диетолог дала три совета, которые помогут быстро сбросить вес

Американский диетолог Рейчел Пол уверена, что люди, которые желают сбросить вес, могут быстрее достичь поставленной цели, если будут следовать ее рекомендациям.

Как пишет NDTV, Рейчел дала три совета, которые должны облегчить процесс похудения.

Первый совет

Не сравнивать себя с другими. Рейчел Пол уверена, что каждый человек обладает индивидуальными возможностями организма. У всех разные потребности, поэтому диета или упражнения, которые помогают худеть вашему другу, маме или соседу, могут совершенно не подойти вам. Темпы похудения тоже зависят от индивидуальных особенностей.

"Нет совершенно никакой связи между потребностями вашего организма и потребностями вашей лучшей подруги или сестры", – объяснила Пол.

Второй совет

Не заедать стресс. Никакую еду нельзя использовать в качестве успокоительного. Да, еда способна подарить утешение в моменты печали, однако при этом она мешает избавить от лишних килограммов.

"Еда приносит лишь временное облегчение, однако совершенно не решает проблемы. Вместо этого позаботьтесь о себе так, чтобы это работало на долгосрочную перспективу", – отметила диетолог.

Совет третий

Не стесняться простых рецептов. По словам Пол, в некоторых ситуациях простые и банальные на первый взгляд блюда могут быть очень полезными. Эксперт уверена, что любой человек должен уметь готовить блюда, состоящие всего из трех или четырех ингредиентов.

"Тогда придерживаться здорового питания будет проще, веселее и не так утомительно", – сообщила врач.

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