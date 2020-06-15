Дієтологиня назвала фрукти та овочі, які не потрібно чистити

Щоб збільшити в своєму раціоні корисні для здоров'я речовини, потрібно уникати очищення таких продуктів, як яблука, персики, груші, ківі або огірки.

За словами дієтологині Малини Малкані, шкірка фруктів та овочів зазвичай містить багато антиоксидантів, клітковини, вітамінів і мінералів. Якщо її не знімати, вони можуть містити на 33% більше клітковини, ніж в очищеному вигляді. Крім того, рівень антиоксидантів у шкірці фруктів у 328 разів вищий, ніж у м'ясі, повідомляє thehealthy.com.

Вишня та виноград

Вишня та виноград містять багато антиоксидантів Getty

Вишню та виноград краще їсти разом зі шкіркою, оскільки в ній є багато корисних і поживних речовин. Особливо це стосується винограду, оскільки в його шкірці міститься найбільша кількість антиоксидантів.

Груші, персики та сливи

Їх верхній шар багатий клітковиною, поживними речовинами й антиоксидантами. Дослідження, яке опубліковане в журналі Nutrition Research, показало, що видалення шкірки у персика призводить до зниження кількості антиоксидантів на 13-48%.

Яблука та абрикоси

Яблука та абрикоси містять нерозчинну клітковину Getty

Яблука є одними з тих фруктів, які особливо не варто очищати. Їх шкірка містить нерозчинну клітковину, вітамін С і А, а також флавоноїд кверцетин. Однак, незважаючи на це, вони можуть мати високу кількість пестицидів. Тому необхідно їх добре мити або купувати тільки органічні продукти.

Ківі та огірки

Шкірка ківі є їстівною. У ній міститься багато вітаміну С, і споживання його в три рази збільшує кількість клітковини. Що стосується огірків, у шкірці є багато вітаміну К, клітковини і калію. Однак вони можуть мати певний восковий шар, тому необхідно ретельно промивати їх і використовувати паперові рушники, щоб добре витерти.

Баклажани та кабачки

Баклажани на 92% складаються з води Getty

Шкірка цих овочів – місце з найбільшою кількістю поживних речовин. У баклажані також є додаткові волокна, флавоноїди та магній. Ще одна причина, через яку їх не потрібно чистити – вони складаються з води (кабачки на 95%, а баклажани – на 92%).

Картопля

Шкірка картоплі містить клітковину, залізо, вітамін С, калій і фолат. Замість того, щоб позбутися цих поживних переваг, використовуйте овочеву щітку, щоб акуратно вичистити картоплю перед приготуванням.

Цитрусові

Шкірка цитрусових, таких як лимони, лайми й апельсини, їстівна, якщо готуєте або натираєте їх цедру. Апельсини та інші цитрусові фрукти – це одні з найкращих продуктів, багатих на антиоксиданти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, малина на 80% складається з води і тому є сечогінним, освіжаючим і очищуючим продуктом. Це один із маловідомих фактів про цю ягоду.