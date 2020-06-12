10 цікавих фактів про малину, які дозволять пізнати її краще

Малина на 80% складаються з води і тому є сечогінним, освіжаючим і очищуючим продуктом - це один з маловідомих фактів про цю ягоду.

До початку сезону дозрівання малини є сенс познайомитися з нею ближче. OBOZREVATEL за сприяння СURE-naturali.it пропонує кілька пізнавальних і корисних фактів про цей суперпопулярний в кулінарії та народній медицині продукт.

Малина

Перші врожаї малини датуються ХVI століттям. Вона віддає перевагу м'якому клімату, може рости в горбистій місцевості та в горах до 2000 метрів над рівнем моря. На додаток до унікальних смакових властивостей, малина широко використовується в фітотерапії. Вона містить достатню кількість мінералів, в тому числі магнію, калію, фосфору і натрію. А також має значну кількість вітамінів, особливо вітамін А, вітаміни групи В, вітамін С, вітамін Е, вітамін К і вітамін J. Малина на 80% складаються з води і тому є сечогінним, освіжаючим і очищуючим продуктом. У 100 г малини міститься 34 ккал. Низький вміст цукру та калорій робить її корисною для людей з проблемами цукру в крові або для тих, хто дотримується низькокалорійних дієт. Малина містить еллагову кислоту, тому є антиоксидантом. З листя малини можна приготувати настої проти запалень кишечника та дихальних шляхів. Малину слід збирати тільки після повного дозрівання, тому що після відділення від рослини вона відразу починає в'янути. Малину потрібно збирати вранці та не мити, щоб не пошкодити ніжні ягоди. Ягоди малини легко псуються, тому бажано зберігати їх в холодильнику та вживати протягом максимум двох або трьох днів. Малина - союзниця жінок. Завдяки своїм властивостям вона допомагає полегшити симптоми хворобливих менструацій та контролювати хвороби, що виникають в період менопаузи. У разі вагітності та годування груддю малина добре переноситься, але завжди корисно проконсультуватися з гінекологом. Малину слід уникати в разі подагри або проблем з нирками, оскільки вона містить щавлеву кислоту. Крім того, вона взаємодіє з препаратами на основі заліза, обмежуючи їх всмоктування.

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