Дієтологи визначили найнебезпечніший суп

На думку дієтологів, солянка є найнебезпечнішим супом, оскільки великої шкоди організму завдають насичені жири, велика кількість яких міститься в інгредієнтах страви.

Цю страву категорично не можна вживати людям, які страждають на серцеві захворювання, ожиріння та гіпертонію.

Солянка gastronom.ru

Ковбаси, сосиски та копченості є одними з головних інгредієнтів солянки, і саме в них міститься найбільша кількість насичених жирів, які буквально руйнують здоров'я людини.

Інші компоненти (лимон, каперси та соління) зашкодять людям із гастритом, виразковою хворобою шлунка, пише E1.ru.

Солянка say7.info

Навіть більше, на думку експертів з харчування, через свій агресивний склад такий суп протипоказаний тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на якість сну впливає безліч факторів, зокрема звички харчування. Рекомендується вибирати легкі та збалансовані страви на вечерю. Такі продукти, як піца, бутерброди або солодкі пластівці, є дуже важкими, тому їх слід уникати.