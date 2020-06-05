Названы 8 продуктов, которых следует избегать перед сном

На качество сна влияет множество факторов, в том числе привычки питания. Рекомендуется выбирать легкие и сбалансированные блюда на ужин. Такие продукты, как пицца, бутерброды или сладкие хлопья, являются очень тяжелыми, поэтому их следует избегать.

OBOZREVATEL совместно с ticbeat.com предлагает ознакомиться с полным списком продуктов, которые негативно влияют на сон.

Пицца

Пицца Getty

Хотя пицца является очень аппетитным блюдом, не стоит есть на ужин, так как пищеварительной системе будет трудно ее переварить. Кроме того, кетчуп может привести к изжоге и боли в животе, а, согласно недавнему исследованию, сыр способен вызывать кошмары.

Кофе

Кофейные зерна douranews.com.br

Не рекомендуется принимать кофе перед сном. Согласно последним исследованиям, количество кофеина в двойном эспрессо или его эквиваленте за 3 часа до сна вызывает 40-минутную задержку в биологических часах человека.

Сахарные хлопья

Хлопья Getty

Необходимо избегать сладких видов хлопьев и отдавать предпочтение тем, которые содержат много клетчатки. Причина в том, что сахарные хлопья быстро усваиваются, а повышенное содержание глюкозы в крови может негативно влиять на сон.

Острая пища

Острая пища Getty

Острой пищи также следует избегать перед сном. Это связано с тем, что она может привести к изжоге, вызывая дискомфорт и затрудняя засыпание.

Газированные напитки

Газированные напитки dentist.ua

Пузырьки газа и содержание кофеина во многих безалкогольных напитках – важные причины, чтобы исключить их перед сном. Кроме того, если в них также есть сахар, он будет стимулировать нервную систему, затрудняя процесс засыпания.

Алкоголь

Алкоголь Getty

Хотя алкоголь может вызвать определенную сонливость, важно знать, что он нарушает естественный режим сна и способствует обезвоживанию. Из-за этого учащаются позывы к мочеиспусканию, а также появляется риск просыпаться посреди ночи с сильной головной болью.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок goodfon.ru

Еще одним запрещенным продуктом перед сном является апельсиновый сок. Кислотность цитрусовых может вызвать проблемы с изжогой или рефлюксом, поэтому рекомендуется заменить его на целый фрукт с углеводами и клетчаткой (например, яблоко с кожурой).

Бутерброды

Бутерброд Getty

Необходимо отказаться от бутербродов. Согласно недавнему исследованию, употребление слишком большого количества насыщенных жиров связано с плохим сном. Кроме того, это очень тяжелая пища, которая заставляет пищеварительную систему работать, затрудняя процесс засыпания.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса привела к неожиданному росту популярности заменителей мяса и закрытию многих скотобоен в США.

Проведенные исследования маркетинговой компании Nielsen показали, что американцы стали покупать растительных аналогов мяса на 200% больше, чем год назад.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся