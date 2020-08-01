Чи сприяє насіння чіа легкому схудненню: дієтолог дав відповідь

Саме по собі насіння чіа не сприяє легкому схудненню.

Як пише La Vanguardia, іспанський дієтолог Аітора Санчес заявив, що не існує простого секрету, який би допоміг схуднути без зусиль, такими властивостями не володіє жоден продукт.

Не існує простого секрету, який би допоміг схуднути без зусиль pixabay.com

"У мої наміри не входить збавляти корисні властивості чіа, але не варто думати, що насіння володіє магічними властивостями", – зазначив він.

За словами дієтолога, в насінні міститься безліч поживних речовин, так як, врешті-решт, це зачатки життя, згустки поживних елементів, необхідних для росту нової рослини.

"Ще кілька років тому ми були знайомі лише з насінням соняшнику і гарбуза. Сьогодні ж в їжі активно використовують насіння чіа, кунжут і насіння льону. Ці продукти мають високим вмістом клітковини і корисними жирними кислотами", – підкреслив Санчес.

При цьому він додав, що насіння чіа може побічно допомогти людям із зайвою вагою.

"Справа в тому, що при замочуванні їх у воді ці насіння виділяють характерний слиз, з якого можна готувати ситні пудинги. Проте, саме по собі насіння чіа не сприяє схудненню", – завершив дієтолог.

Раніше OBOZREVATEL писав, як за допомогою насіння чіа можна отримати не тільки користь, але і задоволення.