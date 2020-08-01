Способствуют ли семена чиа легкому похудению: диетолог дал ответ

Сами по себе семена чиа не способствуют легкому похудению.

Как пишет La Vanguardia, испанский диетолог Аитор Санчес заявил, что не существует простого секрета, который бы помог похудеть без усилий, такими свойствами не обладает ни один продукт.

Не существует простого секрета, который бы помог похудеть без усилий pixabay.com

"В мои намерения не входит убавлять полезные свойства чиа, но не стоить думать, что семена обладают магическими свойствами", – отметил он.

По словам диетолога, в семенах содержится множество питательных веществ, так как, в конце концов, это зачатки жизни, сгустки питательных элементов, необходимых для роста нового растения.

"Еще несколько лет назад мы были знакомы только с семенами подсолнечника и тыквы. Сегодня же в еде активно используют семена чиа, кунжут и семена льна. Эти продукты обладают высоким содержанием клетчатки и полезными жирными кислотами", – подчеркнул Санчес.

При этом он добавил, что семена чиа могут косвенно помочь людям с лишним весом.

"Дело в том, что при замачивании их в воде эти семена выделяют характерную слизь, из которой можно готовить сытные пудинги. Тем не менее, сами по себе семена чиа не способствуют похудению", – заключил диетолог.

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